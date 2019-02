Osttiroler Gaimberg ist top bei Freizeitwohnsitzen

Catharina Oblasser

Lienz – Der Gaimberger Bürgermeister und ÖVP-Bezirksparteiobmann Bernhard Webhofer lobt die neue Regelung des Landes, nach der die Gemeinden ab 2020 von jedem Besitzer eines Freizeitwohnsitzes eine Abgabe verlangen können. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Nutzfläche der Wohneinheit. „Das ist für mich eine Frage der Gerechtigkeit“, so Webhofer laut einer Aussendung der ÖVP Lienz. „Die Gemeinden müssen ja auch für Freizeitwohnsitze die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen.“

Die Aussendung wartet mit detaillierten Zahlen auf. Für jede der 33 Osttiroler Gemeinden wird die Zahl der Freizeitwohnsitze angegeben, gesamt sind es 920. In absoluten Zahlen hat die Gemeinde Matrei (145) die Nase vorne, gefolgt von Lienz (103). Danach kommen Gaimberg (75), Nußdorf-Debant (67) sowie St. Jakob und Thurn (je 53). Keinen einzigen Freizeitwohnsitz haben laut Liste Innervillgraten und Strassen.

Dieses Ranking ist aber nur eine Seite der Medaille. Wenn man die Zahl der Freizeitwohnsitze auf die Gemeindegröße umlegt, dann liegt das kleine Gaimberg an erster Stelle. Die Gemeinde auf der Sonnseite des Lienzer Talbodens hat 822 Einwohner (laut Statistik Austria, 2018) und 75 Freizeitwohnsitze – ergibt pro Kopf eine Quote von 0,091. Thurn folgt bei dieser Art der Berechnung an zweiter Stell­e, danach kommen St. Veit, St. Jakob und Iselsberg-Stron­ach. In der Stadt Lienz hingegen fallen die 103 Freizeitwohnsitze gegenüber den 11.844 Einwohnern so gut wie gar nicht ins Gewicht.

Bürgermeister Webhofer hat also durchaus Grund zur Freude. „Auf Basis des Gesetzesentwurfs rechnen wir mit einer durchschnittlichen Abgabenhöhe von 400 Euro pro Einheit“, meint er. „In Gaimberg werden mit der Freizeitwohnsitz-Abgabe damit etwa 30.000 Euro zusätzlich pro Jahr in die Gemeindekasse fließen.“