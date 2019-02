So geht Digitalisierung: Von den (B)Esten lernen

Von Anita Heubacher aus Tallinn

Tallinn – Wenn die Biene zweimal nach links fährt, soll es klingeln, wenn sie geradeaus und rechts rollt, soll sie summen. Die Biene (siehe Bild) ist in Estland Unterrichtsmaterial in der Vorschule und im Kindergarten. „Die Kinder lernen hier, ein einfaches Computerprogramm zu erfassen“, sagt Kristel Rillo, Sprecherin des Bildungsministeriums in Tallinn. Estland hat 1,3 Millionen Einwohner und ist ungefähr so groß wie die Schweiz. In Sachen Digitalisierung ist das kleine Land aber ganz groß. Bereits vor 20 Jahren hat die Regierung auf Informationstechnologie, kurz IT, gesetzt. „Es geht nicht darum, dass alle programmieren lernen. Die Kinder sollen kreativ bleiben, lernen, kritisch zu hinterfragen und Probleme zu lösen“, sagt Rillo. Das Bildungsministerium könne keinen direkten Druck auf die Schulleitung ausüben, aber motivieren. In den meisten Fällen brauche es das gar nicht. Schulleiter würden mit den Lehrern Visionen entwickeln, Ziele formulieren und festlegen, was ihre Schule Ende des Jahres erreichen wolle. „Bildung ist in Estland populär. Lehrer können sich freiwillig weiterbilden, was sie auch tun. Zwischen den Schulen herrscht Wettbewerb.“ 40 Prozent der Lehrkräfte seien zu IT-Experten ausgebildet worden.

Ob es nun an jeder Schule einen Laptop oder ein Tablet brauche, ist laut Rillo nicht das Thema. „Wir forcieren derzeit, dass die Kinder ihr eigenes Gerät und damit ihr gewohntes Betriebssystem mitnehmen können.“ Selbstverständlich sei, dass jede Schule in Estland einen Internetzugang habe. In einer digitalisierten Welt sei es wichtig, „dass Kinder Computer verstehen. Sie sollen wissen, was passiert, wenn man bei der Kaffeemaschine einen Knopf drückt.“ Die Digitalisierung habe die Lehrer nicht den Job gekostet. „Aber das Vermitteln von Standardwissen ist in den Hintergrund geraten. Es geht darum, Fähigkeiten auszubauen.“

Eine, die das offensichtlich gut kann, ist Ene Saar. Sie leitet die Tallinn Secondary School of Science. Das estländische Schulsystem sieht für Drei- bis Siebenjährige Kindergarten und Vorschule vor, zwischen sieben und 16 besuchen die Kinder eine gemeinsame Schule, so wie jene von Saar. Nach neun Jahren trennen sich die Wege in weiterführende Schulen.

„Ich sehe mich nicht als die bessere Lehrerin, sondern als Managerin. Die Schule ist von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.“ Ene Saar, Direktorin der Tallinn Secondary School of Science. -

Ene Saars Schule hat bei PISA weit über dem OECD-Durchschnitt abgeschnitten. Von ihren rund 1000 Schülern fahren 400 zur Mathe-Olympiade. Die Schüler besuchen Theatervorstellungen, gehen in die Hobby-Programmierklasse und machen bei Sportwettbewerben mit.

„Competition“, also Wettbewerb, gibt es in allen Disziplinen. Einmal im Monat treffen sich Eltern, Schulabgänger, Lehrer, Schülervertreter und Direktorin, um Pläne für die Schüler und die Schule zu schmieden. „Ich sehe mich nicht als die bessere Lehrerin, sondern als Managerin. Die Schule ist von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.“ In der Zeit ist immer ein Lehrer ansprechbar. „Es ist schwer, Lehrer zu finden, weil es ein harter Job ist und die Bezahlung schlecht ist“, sagt Saar. 1250 Euro brutto im Monat verdient ein Lehrer zu Beginn seiner Karriere, sehr viel mehr wird es nicht mehr: maximal 2000 Euro brutto. Dennoch ist an Saars Schule die Verweildauer der Lehrer lang.

Hanno Lorenz ist von der Agenda Austria, einer neoliberalen Denkfabrik in Wien, die österreichische Medien nach Tallinn eingeladen hat. In wenigen Wochen will die türkis-blaue Bundesregierung ihren Masterplan Digitalisierung vorstellen. Da biete sich ein Vergleich an, so Lorenz. „Österreich hat noch viel Luft nach oben“, stellt der Volkswirt fest. Laptops auszuteilen, sei zu wenig. „Was bringt mir das, wenn jedes Kind einen Laptop hat, aber der Lehrer nicht weiß, was er damit anfangen soll?“ Dabei könnten lernschwache Schüler durch die Digitalisierung viel besser individuell gefördert werden. „In Estland hinken unter zehn Prozent der Schüler nach, in Österreich sind es 21 Prozent.“ 2016 habe die Hälfte der österreichischen Schulen keinen Internet-Anschluss gehabt. Ein Umstand, den man im digitalisierten Estland wohl besser verschweigt.

„Was bringt mir das, wenn jedes Kind einen Laptop hat, aber der Lehrer nicht weiß, was er damit anfange­n soll?“ Hanno Lorenz, Volkswirt (Agenda Austria) - Agenda Austria