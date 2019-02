Fußweg ins Kaisertal wieder offen

Von Jasmine Hrdina

Ebbs – Gutes Winterschuhwerk braucht man auf alle Fälle – doch seit gestern Mittag ist der Kaiseraufstieg in Ebbs wieder passierbar. Vier Wochen lang war der beliebte Wanderweg ins Kaisertal aufgrund der Schneemassen und umgestürzten Bäume gesperrt. Lawinen hätten zudem das Geländer beschädigt und teilweise den Unterbau der Pfade verlegt, erklärt Bürgermeister Josef Ritzer.

Der Weg ins Tal führte nur noch über den Kaisertunnel, den sonst nur Autofahrer mit Genehmigung nutzen dürfen. Während der Sperre des Kaiseraufstiegs wurde diese Privatstraße der Gemeinde aber für Fußgänger freigegeben. „Wir haben alle Berechtigten informiert, dass sie im Tunnel auf Fußgänger treffen werden. Außerdem war es angeschrieben und es gibt einen Gehsteig. Im Tunnel darf man nur 30 km/h fahren“, argumentiert Ritzer angesprochen auf das Gefahrenpotenzial.

Auch die zerstörten Geländer und Bänke wurden erneuert. - Ritzer

Die Wirte im Tal bekamen aber zu spüren, dass der beliebte Fußweg nicht nutzbar war. „Es sind zwar schon Leute gekommen, aber die Stammgäste wollen nicht durch den Tunnel gehen“, erklärt Pfandlhof-Betreiber Josef Schwaighofer. Von Dreikönig bis Lichtmess hätte die Alm aber ohnehin Betriebsurlaub gehabt, gröbere finanzielle Einbußen blieben damit aus. Gerade an den sonnigen Februartagen hätte man sonst aber mehr Gäste, so der Wirt. Josef Anker von der Ritzau Alm sieht es gelassen: „Wenn es so viel Schnee hat und die Sonne scheint, gehen viele Leute eben lieber Ski fahren.“

Seit Freitagmittag pilgern Naturfreunde und Sportbegeisterte also wieder über den Kaiseraufstieg. Ein bisschen Risikofreude gehört allerdings dazu, die Treppen am Aufstieg waren beim TT-Lokalaugenschein am Freitagvormittag vereist und extrem rutschig. „Entlang des Weges herrschen winterliche Verhältnisse. Man sollte also entsprechend ausgerüstet sein“, empfiehlt der Dorfchef.