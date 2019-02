Abschied bei bester Gesundheit

Von Christoph Blassnig

Lienz – Dreizehn Jahre lang war Jean Paul Ouédraogo Pfarrer in Lienz, bevor er mit 1. September des Vorjahres in die Nordtiroler Gemeinden Hatting, Inzing und Polling versetzt worden war. Den aus Burkina Faso stammenden 67-jährigen Priester beschreibt sein Ausspruch: „Ihr habt die Uhr. Ich habe die Zeit.“ Auffassungsunterschiede mag es gegeben haben. Manche Kritik wurde geäußert. Im Sommer letzten Jahres erklärte Jean Paul, wie er von allen liebevoll genannt wird, es sei auch in Lienz nicht immer leicht gewesen für ihn. „Ich bitte alle um Verzeihung, denen ich durch meine Worte oder mein Verhalten weh getan habe. Man versucht das Beste.“ Für seine Zeit in Lienz sei er dankbar, denn sie sei bereichernd gewesen, sagte Ouédraogo damals.

Nach einem halben Jahr in Nordtirol und damit deutlich früher als geplant hat der Gottesmann am 10. Februar seinen Dienst dort beendet. Generalvikar Florian Huber hatte in einem Schreiben an die Pfarrgemeinden mitgeteilt, dass er diese Entscheidung mit dem Seelsorger einvernehmlich getroffen habe. „Ich wünsche ihm sehr, dass er wieder zu innerer Stabilität und Gesundung findet“, wurde der Generalvikar in einer Aussendung der Diözes­e zitiert. Gestern stand Jean Paul Ouédraogo noch einmal beim Sonntagsgottesdienst in St. Andrä in Lienz im Mittelpunkt. Die Pfarrgemeind­e wolle damit ein Zeichen setzen und „Danke sagen für dein­e Zeit in Lienz“, erklärte sein Nachfolger und Dekan Franz Troyer. „Du hast deinen Glauben und deine Weltoffenheit mit uns geteilt.“ Als Zeichen der Internationalität der Kirche betete Ouédraogo das Vaterunser in seiner Heimatsprache. Er sagte: „Die Krise hat mich nicht entmutigt, im Gegenteil. Wir brauchen unseren Glauben, überall.“

Bereits am Donnerstag tritt der Afrikaner seine Reise nach Burkina Faso an, wo er künftig in seiner Heimat­diözese Kaya dienen wird. „Wir haben einen neuen Bischof“, gab der Pfarrer einen Ausblick auf seine Zukunft. „Ich freue mich sehr, dort mit 70 jüngeren Priestern zu arbeiten. Und ich freue mich auf mein­e Familie. Ich habe fünf Geschwister und 19 Nichten und Neffen.“

Jugendliche gestalteten den Gottesdienst und eröffneten mit der Hymne „We Are the World“. Dekan Troye­r überreichte an Ouédraogo ein Glas Honig, das als Reiseproviant im Beauty-Case Platz finden möge. „Wie eine Bien­e bist du herumgeschwirrt in Osttirol.“ Der Kinderchor Sternschnuppen verabschiedete sich musikalisch: „Heut­e bleibt kein Auge trocken. Lieber Jean Paul, wir schenken dir Flipflops und ein paar coole Socken.“ Chorleiter Walter Schneider bezog Stellung: „Ich bin traurig, sehr traurig, dass du gehen musst. Es hätte bestimmt eine ander­e Lösung gegeben. Ich sehe dich bei bester Gesundheit.“ Den letzten Satz wiederholte Schneider unter Applaus.