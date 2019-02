70 Jahre SOS-Kinderdorf: Mit Herz die Welt verändert

Von Matthias Reichle

Imst, Innsbruck – Lachend rodeln Kinder einen Hang hinunter, nebenan kommen Schüler nach Hause, freuen sich über gute Noten und ärgern sich über Lehrer. Durch die kleine Siedlung hört man einen Presslufthammer ratter­n – es wird gebaut. Alltag am Imster Sonnberg. Und doch ist es ein besonderer Ort – inmitten eines kleinen Waldes liegt das erste SOS-Kinderdorf der Welt.

Vor 70 Jahren wurde hier, weit abseits des Imster Stadtkerns, Geschichte geschrieben – von einem jungen, mittellosen Medizinstudenten und Bergbauernsohn, der nicht viel mehr als seine Hartnäckigkeit und seinen Einfallsreichtum bei der Geldbeschaffung besaß: Hermann Gmeiner.

Initiator Hermann Gmeiner und sein Team (u. l.) haben die Welt verändert. - SOS Kinderdorf

In der Oberländer Stadt legte er den Grundstein für ein einzigartiges Erfolgsprojekt. Heute gibt es 572 Kinderdörfer in 135 Staaten. SOS-Kinderdorf bietet 90.000 jungen Menschen ein Zuhause und unterstützt 500.000 weitere in familienstärkenden Projekten.

Und auch das erste Dorf floriert. 55 Kinder und Jugendliche werden hier in zwei Familien, sechs Wohngruppen und einem Krisenhaus betreut – die Jüngsten im Kindergartenalter, die Ältesten bereits volljährig.

Dieser Erfolg war hart erkämpft. Gmeiners Projekt stieß anfangs auf Skepsis – und auch in Imst landete das Ansuchen, indem er um ein Stück Bauland für das erste Kinderdorf fragte, zunächst im Papierkorb. „Öffentlich­e Stellen haben mich bestimmt, aber höflich vor die Tür gesetzt“, schreibt der 1986 verstorbene Kinderdorf-Vater in seinen Erinnerungen über die steinige Anfangsphase.

Der junge Mann aus Alberschwende im Bregenzerwald hatte mit seinen Mitstudenten Josef Jestl, Ludwig Kögl, Herbert Pfanner und Franz Müller sowie Maria Hofer, Herta Troger, Hedwig Weingartner und Helene Didl am 25. April 1949 in Innsbruck den Verein „Societas Socialis“ gegründet. Drei Jahre beschäftigte da die Gruppe bereits die Idee, etwas gegen die Not vieler Kriegswaisen zu tun.

Gmeiner wusste nur zu gut, was sie durchmachten. Auch er wuchs mit nur einem Elternteil auf – seine Mutter war gestorben, als er gerade fünf war. Beim Imster Bürgermeister Josef Koch, selbst Halbwaise, fand die Gruppe schließlich ein offenes Ohr. Er war der Einzige, der die Anfrage beantwortete. Man könne ja erst einmal mit den jungen Leuten reden – so seine Meinung.

Aber auch die Mehrheit des Gemeinderates in Imst war zunächst äußerst skeptisch. „Bei unseren Gesprächen bewegten wir uns zwischen Wohlwollen und Misstrauen“, wird Koch im Imster Stadtbuch zitiert – „wobei Letzteres allmählich dahinschmolz.“

1949 wurde mit dem Bau ersten Häuser begonnen. - SOS Kinderdorf

Am 14. September 1949 gab Imst grünes Licht. Für einen Schilling pro Quadratmeter wurde der Grund am Sonnberg an die Gruppe verkauft. Freilich nicht ohne den Zusatz, dass er im Fall des Scheiterns an die Stadt zurückfallen sollte.

Heute weiß man es besser. Das Anfangskapital war bescheiden, doch Gmeiner trieb schnell Geld auf. Mit der Aktion „Ein Schilling im Monat“ ermöglichte er den Bau des ersten Gebäudes im Kinderdorf. Trotz Armut folgten viele dem Spendenaufruf.

Schon am 2. Dezember 1949 fand die Firstfeier für das Haus „Frieden“ statt. 1951 zogen die ersten 40 Kriegswaisen ein, 1952 betreuten bereits sieben Kinderdorfmütter über 70 Kinder, zwei Jahre später waren es doppelt so viele. „Als das erste und zweite und dritte Kinderdorfhaus stand, steigerte sich der Respekt zusehends und die Zweifler wurden immer weniger“, schrieb Koch.

Gmeiners Idee löste eine Lawine aus – fünf Jahre später, 1959, gab es bereits 20 SOS-Kinderdörfer in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien. In den 60er-Jahren expandierte die Idee nach Lateinamerika und Asien, in den 70ern nach Afrika. Aus 15.000 Menschen, die die Organisation mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützten, wurden bis heute vier Millionen. In 70 Jahren bot das SOS-Kinderdorf 12.000 Kindern und Jugendlichen in Österreich ein Zuhause – weltweit waren es 280.000. Gmeiner selbst starb 1986 und ist in Imst begraben.

Wer heute aufmerksam durch die Stadt geht, stößt überall auf seinen Namen – von der Hermann-Gmeiner-­Volksschule bis zur Hermann-Gmeiner-Straße. Als Bronzefigur sitzt der Kinderdorf-Vater heute gemütlich auf einer Bank vor der Johanneskirche und raucht Pfeife – an einem Platz mitten im Herzen der Stadt, die ihm viel zu verdanken hat.