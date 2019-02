Letztes Update am Do, 21.02.2019 12:49

Zweite Leiche in Fluss im Bezirk Wiener Neustadt-Land entdeckt

Am Mittwoch wurde die Leiche einer Frau im Piesting-Fluss entdeckt, am Donnerstag wurde der leblose Körper eines Mannes gefunden. Laut Polizei gibt es in beiden Fälle keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen.