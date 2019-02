NS-Zeit: Schützen waren Spiegelbild der Gesellschaft

Kirchbichl – Abordnungen von fast allen 70 Kompanien des Schützenviertels Unterland konnte Kommandant Manfred Schachner am vergangenen Donnerstag im Strandbad Kirchbichl zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Ein zentrales Thema dieser Versammlung war die Präsentation des Buches „Die Schützen in der NS-Zeit“ durch den Autor Michael Forcher. „Ich habe den Auftrag von Landeskommandant Fritz Tiefenthaler bekommen und es gab keine Vorgaben dafür“, erklärte Forcher. Die Kompanien waren gebeten worden, ihre Archive zu durchforsten, aber dabei kamen keine nennenswerten Unterlagen zum Vorschein. Für mündliche Überlieferungen war man zu spät dran. Es blieb dem Autor und seinen Helfern nichts anderes übrig, als die Zeitungen der Zeit durchzusehen, und dabei stieß man auf insgesamt 560 Artikel, in denen es um Schützen während der NS-Zeit ging.

Lediglich zwei Kompanien, Mils und Telfs, haben ihre Chroniken auch während dieser Zeit weitergeschrieben und daraus konnten einige Schlüsse gezogen werden. „In der Zwischenkriegszeit wurden die Schützen oftmals belächelt. Sie galten als unpolitisch“, weiß Forcher. Dann allerdings tauchten Fotos auf, die zeigten, wie der damalige Bundeskanzler Kurt Schuschnigg von den Schützen in Innsbruck empfangen wurde und wenige Tage später dieselben Schützen für Adolf Hitler aufmarschierten. „Die Schützen waren ein Spiegelbild der Gesellschaft. Viele von ihnen haben Hitler zugejubelt, so wie dies ein Großteil der Bevölkerung tat“, erklärte Forcher und versicherte den Anwesenden, dass sie deshalb keine Kritik an ihren Vorfahren üben müssen. Man brauche das auch nicht zu verstehen, aber wissen sollte man es. Die Schützen bildeten damals eine Vorfeldorganisation der Partei, denn die Schießausbildung war den Nationalsozialisten absolut wichtig. Mit Sicherheit kann der Autor sagen, dass die Schützen keine Verbrechen begangen, aber auch keinen Widerstand geleistet haben, und das sei für ihn verständlich, denn viele hatten eine berechtigte Angst, dass sie dann ihre Wohnung, ihre Arbeitsstelle verlieren oder andere Repressalien erleiden würden.

Beim Bericht des Viertelkommandanten erklärte Schachner, dass das heurige Jahresmotto „Verantwortungsbewusste Jugendarbeit“ lautet. Dazu erklärte Jugendbetreuer Robert Liesl seine Arbeit mit den Jugendlichen. Man will den jungen Leuten vor allem Unterstützung und Orientierung geben, damit sie vollwertige und verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft werden. Die größte Herausforderung sei dabei die Vermittlung der Werte.

Im heurigen Gedenkjahr wurde das Viertel Unterland gebeten, ein Gedenkschießen für bis zu 200 geladene Gäste auf der Festung Kufstein zu organisieren. Am 4. Mai wird dieses stattfinden. Anschließend wird in ganz Tirol, auf 16 Schießständen, ein Gedenkschießen für alle Schützen abgehalten. Die Ergebnisse werden landesweit zusammengeführt. Man hofft, dass mit dieser Veranstaltung wieder mehr Schützen zum Schießen animiert werden können. (be)