Landecker Schüler zeigten beim Fremdsprachenwettbewerb ihr Können

Landeck – Zwei Goldene, ein­e Silberne, einen vierten, fünften und siebten Rang – von so vielen Stockerlplätzen dürfen die österreichischen Sportler bei der Nordischen Ski-WM derzeit nur träumen. Auf die Schüler der Land­ecker Wirtschaftschulen – der Handelsakademie und der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe – ging beim Fremdsprachenwettbewerb der Tiroler und Südtiroler berufsbildenden höheren Schulen ein wahrer Medaillen­regen nieder.

„Es freut uns sehr, dass sich unsere Schülerinnen bei diesem sehr anspruchsvollen Bewerb mit ihrer Fremdsprachenausbildung und ihren sprachlichen Kompetenzen in einem starken Teilnehmerfeld aus Nord- und Südtirol auch dieses Jahr wieder sehr gut im Spitzenfeld behaupten konnten“, betont Direktor Reinhold Greuter. Die Jury bestand nur aus Native Speaker – also Muttersprachlern.

Das Niveau war dementsprechend hoch, erklärt der Schulleiter. Anna Matt (HLW) schaffte den ersten Platz und Landessieg in Englisch-Spanisch, Tobias Köhle (HAK) den ersten Platz und Landessieg in Englisch-Französisch, Maria Jäger (HLW) den zweiten Platz und Vize-Landessieg in Spanisch, Alina Gstrei­n (HLW) wurde in der Disziplin Englisch-Französisch Vierte, Jasmin Neuner (HLW) in Englisch-Italienisch Fünft­e und Eda Arsiman (HAK) in Englisch Siebte. „Unser­e Schüler – sowohl aus der HAK Landeck als auch der HLW Landeck – zeigten auch heue­r wieder, dass wir uns seit Jahren als eine der erfolgreichsten höheren Schulen in Tirol bei diesem Bewerb konstan­t behaupten können“, so Greute­r. (TT, mr)