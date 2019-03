Karneval in Rio: Schaulaufen der Sambaschulen hat begonnen

Rio de Janeiro – Einheimische und Touristen mussten dieses Jahr ein wenig länger auf den Beginn der Sambaparade warten. Wegen heftiger Regenfälle startete die Parade dieses Jahr mit dreiviertelstündiger Verspätung. Der Feierwut der Tänzer, Musiker und Zuschauer tat dies aber keinen Abbruch. Insgesamt 14 Sambaschulen zogen durch das 700 Meter lange Sambodrom um vor 70.000 Besuchern im preisträchtigen Wettkampf gegeneinander anzutreten, zum Teil auch mit klarer politischer Botschaft.

So machte die Sambaschule Salgueiro mit einer Ode an die Toleranz von sich reden: In einem Land, dessen neuer Präsident als Rassist und als Gegner von Homosexuellen sowie liberalen Lebensentwürfen gilt, grüßte ein schwarzer Papst im Papamobil die Zuschauer. Tänzer trugen Regenbogen-Fahnen mit sich oder Spruchbänder mit rot durchgestrichenen Aufschriften wie „Korruption“ oder „Straflosigkeit“.

Auch abseits der politischen Botschaften zeigten die Formationen viel Mut zum Ausgefallenen. Ein Wagen nahm mit in klebrigen Netzen gefangenen Fischen und Schildkröten zur Verschmutzung der Meere Stellung, ein weiterer ließ einen verrückt gewordenen Einstein mit grünen Haaren und im Astronautenanzug durch das Karnevals-Universum schweben.

Welche Sambaschule sich zum Sieger krönen darf, wird eine Jury am Mittwoch bestimmen.

Der Startschuss für den Karneval war am Freitagabend gegeben worden. Wie im Vorjahr verweigerte der Bürgermeister von Rio, Marcelo Crivella, seine Teilnahme an der traditionellen Eröffnungszeremonie. Der evangelikale Politiker ist wegen seines Glaubens als Karnevals-Gegner bekannt, die finanzielle Unterstützung für die Feierlichkeiten strich er um die Hälfte zusammen, obwohl der Karneval rund 1,5 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland zum Spektakel anlockt. (APA/AFP)