Erste Anmeldungen für den ,,Pflege-Bachelor“ in Zams trafen ein

Zams – Ein großer Wurf steht im Zammer St. Vinzenz Bildungszentrum für Gesundheitsberufe bevor: Ab kommenden Herbst läuft erstmals der FH-Bachelor-Studiengang, eine sechssemestrige akademische Ausbildung. 36 Studienplätze stehen zur Verfügung. „Die ersten Anmeldungen sind bereits eingetroffen“, schilderte Geschäftsführerin Beate Zangerl kürzlich beim Tag der offenen Tür. Absolventen bekommen den Titel „Bachelor of Science in Health Studies (BSc)“. Umgangssprachlich war unter den interessierten Besuchern freilich der Begriff „Pflege-Bachelor“ zu hören. Mit dem „Pflege-Bachelor“ sind die Karrierechancen breit gestreut, hob Zangerl hervor. „Es gibt Jobs im Pflege­management, in den Spitälern, in privaten und öffentlichen Pflegeeinrichtungen“, weiß die Geschäftsführerin. „Die Jobsicherheit ist groß, das Einstiegsgehalt attraktiv.“ Vor dem Einstieg in die akademische Ausbildung ist allerdings eine Aufnahme­prüfung vorgesehen. Im „Fachhochschul-Akkreditierungsverfahren“, das Experten 2018 gemacht haben, hat der Zammer FH-Studiengang hervorragende Noten bekommen.

Diesen Montag hat übrigens letztmalig ein Diplomlehrgang ohne Matura begonnen. Im Zuge der Ausbildungs­reform werden ab Herbst der einjährige „Pflegeassistent“ und der zweijährige „Pflegefachassistent“ angeboten. Im Bildungszentrum machen derzeit 115 junge Leute sowie Berufsumsteiger eine Pflege­ausbildung. (hwe)