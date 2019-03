200 Meter über dem Stadtzentrum: Mumie Ötzi soll hoch hinaus

„Es gab einen Investitionsstau“

Innsbruck — Riesige Wohnanlagen lässt er in Südtirols Landeshauptstadt aus dem Boden stampfen. Demnächst fällt der Startschuss für den Bau eines gewaltigen Einkaufstempels im Zentrum. Die Naherholungszone am Virgl will er aufwerten, ein Museumsquartier errichten. Zuletzt gab er — gemeinsam mit Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner und weiteren Beteiligten — ein Kaufangebot für den dortigen Flughafen ab. Kurz: Der Tiroler Immobilienmogul René Benko ist in Bozen sehr aktiv, investiert Millionen in der Stadt.