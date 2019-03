Viele Nazis kehrten an die Uni Innsbruck zurück

Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Zum heurigen 350-Jahr-Jubiläum der Leopold-Franzens-Universität präsentiert Dirk Rupnow, derzeit Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät, gemeinsam mit einer Reihe von Kollegen eine neue Universitätsgeschichte. Die Tiroler Tageszeitung befragte den Zeithistoriker zu Themen der NS-Vergangenheit.

1Rektorat Steinacker und Austrofaschismus: Nur einen Tag nach dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich am 12. März 1938 wurde die Universität radikal nationalsozialistisch umgestaltet. Harold Steinacker, der bereits 1934 der NSDAP beitrat, wurde Rektor und trieb die politische und rassistische Säuberung schnell voran, 46 Dozenten wurden ihres Amtes enthoben oder verhaftet, Pathologieprofessor Gustav Bayer flüchtete sich in den Freitod. Gleichzeitig wurde zuerst für jüdische Studenten ein Numerus clausus eingeführt, bevor das absolute Studierverbot folgte. Beschäftigt man sich mit dem Rektorat Steinackers und der Zeit vor 1938?

Dirk Rupnow: „Um das zuerst nochmals festzuhalten: Wir sind nicht die Ersten, die sich mit der Innsbrucker Uni-Geschichte beschäftigen. Wir versuchen nur, im Jubiläumsjahr eine neue Uni-Geschichte vorzulegen, die wirklich aus den Archiven herausgearbeitet ist, die gesamten 350 Jahre abdeckt, aber auch deutliche inhaltliche Akzente setzt. Die NS-Zeit einschließlich ihrer Nachgeschichte nimmt dabei einen besonderen Raum ein, aber auch die Jahre des austrofaschistischen Ständestaats davor. Und die illegalen Nazi-Netzwerke spielen in diesen Jahren natürlich eine große Rolle.“

2Institut für Erb- und Rassenbiologie: Um das Wissen über die Erblehre voranzutreiben, wurde das Institut für „Erb- und Rassenbiologie“ gegründet. Leiter wurde Friedrich Stumpfl, der auch an den Eugenik-Programmen der Nazis beteiligt war. Dokumentiert ist seine Involvierung in Zwangssterilisationen, außerdem war er Gutachter für das Gaujugendamt in Verfahren mit „psychisch kranken“ Kindern und Jugendlichen. Gibt es neue Erkenntnisse zu den Zwangssterilisationen?

Rupnow: „Dieses Thema wird in einem eigenen Projekt von Ina Friedmann am Institut für Zeitgeschichte aufgearbeitet. Es ist aus dem Uni-Jubiläumskontext hervorgegangen, sprengt aber seinen Rahmen. Aufgrund neuer Aktenfunde ist mit einem Endbericht des Projekts nicht vor 2020 zu rechnen. Stumpfl mit seinem Institut ist währenddessen natürlich Teil der Uni-Geschichte – und gleich mehrfach relevant: für die Einführung spezifischer ideologisierter Inhalte und Fächer an der Universität, die auch unmittelbar mit der NS-Verfolgungspolitik verknüpft waren, für den sorglosen Umgang mit belastetem Personal nach 1945 und als Vorgeschichte von Maria Nowak-Vogls berüchtigter Kinderbeobachtungsstation.“

„Mittlerweile wissen alle, dass es einer Neueinschätzung der Person Breitners bedarf", sagt Dirk Rupnow (Dekan, Historiker). - uni

3Institut für Anatomie: Ein Erlass der Nationalsozialisten regelte, dass anatomische Institute wie in Innsbruck Anspruch auf die Leichen Hingerichteter für die Ausbildung von Medizinstudenten und zu Forschungszwecken hatten. Zudem wurde die Anatomie in Innsbruck mit Toten aus den Arbeits- und Kriegsgefangenenlagern versorgt. Wie die Bücher zeigen, kamen so rund 100 Leichen nach Innsbruck. Noch bis 1956/57 wurden sie für Sezierkurse verwendet. Wann liegen die Aufarbeitungsergebnisse der dafür eingesetzten Expertengruppe vor?

Rupnow: „Die Recherchen gehen voran. Zuständig ist vor allem Erich Brenner von der Anatomie, es sind aber Historiker in diese Arbeiten eingebunden. Gleichzeitig arbeitet der Mediziner und Historiker Christian Lechner bei mir an einer Dissertation über die Innsbrucker Anatomie. Demnächst ist mit einer ersten Veröffentlichung zu rechnen. Ich kann dem hier nicht vorgreifen. Ebenso wenig den Überlegungen, wie mit dem Thema erinnerungskulturell umzugehen ist.“

4Brixia und Suevia: Schon lange werden Debatten über die deutschnationalen Burschenschaften geführt, wie ein Aufsatz von Michael Gehler aus dem Jahr 2002 zum „Anschluss“-Gedenkjahr 1988 zeigt. Darin arbeitet der Historiker die Affäre rund um eine Broschüre der Akademischen Burschenschaft Brixia auf, in der laut Gehler der Anschluss 1938 „als vom Volk gewünschte Entscheidung“ dargestellt wurde. Die Burschenschaft Suevia hat sich bis heute nicht klar von SS-Mann Gerhard Lausegger distanziert, der in der Pogromnacht am Mord des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Richard Berger, beteiligt war. Wird man Brixia und Suevia auffordern, sich der Geschichte zu stellen?

Rupnow: „Die deutschnationalen Burschenschaften sind weniger ein Thema für die Universität als für unsere gesamte Gesellschaft, finde ich. Ich wüsste auch nicht, wie die Universität ihnen eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte vorschreiben sollte, wenn dies derzeit noch nicht einmal auf politischer Ebene möglich ist.“

5Entnazifizierung: Chirurgiechef Burghard Breitner, NSDAP-Mitglied der ersten Stunde, wurde 1952 zum Uni-Rektor gewählt, Stumpfl kehrte 1953 als Lehrender zurück. An Breitner erinnert an der Chirurgie noch immer eine Büste, auf der Seite der Med-Uni wird er als „guter Didakt“ gepriesen. Warum ist die Entnazifizierung gescheitert?

Rupnow: „Mittlerweile wissen alle, dass es einer Neueinschätzung der Person Breitners bedarf. Das betrifft nicht nur die Medizinische Universität (MUI), sondern auch die Stadt Innsbruck. Immerhin gibt es eine Burghard-Breitner-Straße in der Reichenau. Sowohl MUI als auch Stadt sind mit uns in Kontakt. Straßenumbenennungen sind natürlich eine hochkomplexe Angelegenheit. Die MUI macht sich Gedanken darüber, wie sie mit dieser Geschichte umgehen kann, ohne sie zu vertuschen. Die Uni ist bei der Entnazifizierung nicht besser oder schlechter gewesen als die österreichische Nachkriegsgesellschaft. Natürlich könnte man erwarten, dass sie besonders vorbildlich agiert, aber das ist nicht der Fall gewesen, muss man nüchtern feststellen.“