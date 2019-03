Bergretter hadern mit nicht zeitgemäßen Bedingungen

Von Thomas Parth

Imst, Karres, Karrösten, Arzl, Tarrenz – Normalerweise sind sie es, die andere aus ihrer (Berg-)Not befreien. Doch seit geraumer Zeit benötigen die Imster Bergretter selbst Hilfe, plagt sie doch eklatante Raumnot. „Es ist einfach kein zeitgemäßes Arbeiten mehr“, bestätigt BR-Chef und Imster Gemeinderat Helmut Knabl. Zuletzt hatte BM Stefan Weirather die Integration der Bergrettung in die neue Feuerwehrhalle (Stichwort „Blaulichtzentrum“, die TT berichtete), nicht zuletzt aus Kostengründen, abgelehnt.

„Als Obmann wurde ich darum gebeten, ein Konzept zu erstellen und den Raumbedarf zu skizzieren“, schildert Knabl. Dem sei er nachgekommen und habe ein Konzept für eine „optimale Lösung“ an die Stadt überreicht. Die Bauabteilung der Stadtgemeinde legte daraufhin erste Pläne vor und gab eine provisorische Kostenschätzung ab. „Für uns Bergretter kämen zwei Standorte, einer neben dem Glenthof, ein zweiter neben der Feuerwehr, in Frage. Wir haben beide begutachtet“, so Knabl. Seine Analyse: „Beide haben Vor- und Nachteile, die alles in allem für uns kein Problem darstellen. Wo wir letztlich hinkommen, muss die Stadt entscheiden.“ Die angesprochene Optimallösung würde zwei Garagenplätze, Umkleiden für die Bergrettungskräfte und ein kleines Lager für deren Ausrüstung im Untergeschoß sowie Schulungs- und Mannschaftsräumlichkeiten im Obergeschoß beinhalten.

„Man muss verstehen, dass sich auch die Ausrüstung der Bergretter in den vergangenen Jahren ,vertechnisiert‘ hat“, zeigt Knabl auf. Ein Einsatz mit der privaten Kletterausrüstung sei heutzutage unvorstellbar. „Im Einsatz sind Sitz- und Brustgurt vorgeschrieben. Privat gehe ich nur mit einem Hüftgurt klettern“, gibt Knabl nur ein Beispiel für eine Anzahl an Neuerungen. Der Einfachheit halber besitze er einen Einsatzrucksack, in dem sämtliche Gegenstände griffbereit bis zum Ernstfall lagern. Wirklich kompliziert werde es bei Ausrückungen im Winter. „Nicht jeder Bergretter hat seine Ski- inklusive Bergeausrüstung immer dabei“, so Knabl: „Wir treffen uns zum Einsatz am Treffpunkt Sonneparkplatz, weil dort unser Bergrettungsauto mit Anhänger steht. Im Hänger haben wir alle weiteren technischen Ausrüstungsgegenstände für eine Bergung. Vom Talboden aus geht’s zum Einsatz.“ Während des Winters lasse man die Schneeketten permanent am Fahrzeug, um möglichst rasch an den Einsatzort zu gelangen. Nach einem Einsatz, meist bei Schlechtwetter, muss die Ausrüstung kontrolliert und gewaschen bzw. getrocknet werden. „Zum Autowaschen fragen wir unsere Blaulichtkollegen, ob sie uns aushelfen“, so Knabl.

Der Zuständigkeitsbereich der Bergrettung umfasst das Gemeindegebiet von Tarrenz, Karres, Karrösten und Imst sowie Arzl bis zur Pitze, inklusive der Benni-Raich-Brücke. Hier lag auch der Hund begraben, was die Finanzierung der Ausbaupläne anbelangt. Von Imster Seite wünscht man sich eine Beteiligung der Umlandgemeinden. „Deshalb werde ich dieser Tage bei den Bürgermeistern anklopfen“, ist sich Knabl bewusst.