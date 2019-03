Ausbildung zum Fachsozialbetreuer direkt im Altenheim

Von Michael Mader

Kitzbühel – Alle maßgeblichen Stellen haben ihre Zustimmung gegeben, im Herbst dieses Jahres kann es losgehen: Die Rede ist von einer Ausbildung zum Fach­sozialbetreuer durch die Schule für Sozialbetreuungsberufe Saalfelden (SOB). Das Besondere an der Ausbildung ist der grenzüberschreitende Ausbildungsstandort im Altenwohnheim in Kitzbühel. Dazu wird von der SOB für die nächsten fünf Semester eine Expositur in Kitzbühel eingerichtet, wie Schuldirektorin Petra Schlechter erklärt. Dafür brauche es aber mindestens 15 Anmeldungen. „Wir haben aber schon alleine elf Interessenten aus unserem Haus. Von Mitarbeitern, die sich höher qualifizieren wollen“, weiß Altenwohnheim-Geschäftsführer Wolfgang Zeileis. Die nächstgelegene Ausbildungsstätte sei nämlich in Innsbruck und das Bezirkskrankenhaus in St. Johann starte ja zuerst mit den Diplomausbildungen.

Über die Kooperation freut sich auch Bürgermeister Klaus Winkler: „Der Bildungsstandort Kitzbühel bekommt dadurch ein weiteres Mosaik­steinchen dazu. Sozialberufe und Pflegeassistenten sind ein Gebot der Stunde.“

Die Ausbildung ist laut Schlechter berufsbegleitend am Montag und Dienstag ganztägig. Dabei bleibe für die verpflichtenden Praktika genügend Zeit. Iris Schober, Leiterin der Pflegeassistenz­ausbildung, ergänzt: „Die fünfsemestrige Ausbildung umfasst drei Qualifikationen: den Fachsozialbetreuer, den Pflegeassistenten und die Demenzbegleitung.“ Eine Aufschulung bzw. Weiterbildung bis zum gehobenen Dienst ist ebenfalls möglich.

Das Schulgeld pro Semester beträgt 200 Euro. „Da werden wir für Schüler aus Kitzbühel sicher noch etwas beisteuern können“, merkt Winkler an.

Interessierte sind am 25. April um 18.30 Uhr zum Informationsabend ins Altenwohnheim Kitzbühel eingeladen. Weiterführende Informationen sind auf der Homepage der Schule unter www.sob-saalfelden.at abrufbar. Dort kann auch die Anmeldung (bis zum 31. Mai 2019) erfolgen.