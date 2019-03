Suche hat ein Ende: Pächter für Heiligwasser gefunden

Innsbruck – Die Pächtersuche ist zu Ende. Das Stift Wilten hat sich nach zahlreichen Bewerbungsgesprächen für Familie Koll aus Patsch entschieden. Nachdem das Gasthaus Heiligwasser seit 1. November geschlossen ist, sollen die neuen Pächter nun schnellstmöglich wieder öffnen. Geplant ist ein Start Anfang Mai, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Emilie und Stephan Koll wohnen derzeit mit ihren beiden Kindern in Patsch. Das Ehepaar hat nach erfolgreich abgeschlossenen Gastronomieausbildungen und -studien Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Gastronomie gesammelt. Stephan Koll ist aktuell – und bleibt es auch weiterhin – Pächter der Universitätsmensa der Pädagogischen Hochschule Tirol und der Gastronomie des Alpenzoos Innsbruck. Die Pächterin und damit Wirtin ist Emilie Koll. Mit ihrer Familie will sie zukünftig im Gasthof Heiligwasser wohnen und plant langfristig – und mit Leidenschaft – den Betrieb wieder zu einem beliebten Ausflugsziel in der Region zu machen. Sie wird dabei in der Küche auf Regionalität und beim Service auf Freundlichkeit setzen.

„Das Stift Wilten ist überzeugt, dass die Familie Koll die besten menschlichen und auch kaufmännischen Voraussetzungen mitbringt, um den für das Stift so wichtigen und wertvollen Wallfahrtsort Heiligwasser auch gastronomisch wieder langfristig und erfolgreich zu beleben“, erklärt Reinhold Sigl, Sprecher des Sitfts.

Die aktuellen Kontaktdaten der neuen Pächter sind auf der Website www.heiligwasser.at zu finden.