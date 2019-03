An der Lienzer Pflegeschule stehen große Neuerungen bevor

Von Catharina Oblasser

Lienz – Drei junge Frauen und ein junger Mann feierten am Mittwochnachmittag im Bezirkskrankenhaus (BKH) Lienz den erfolgreichen Abschluss ihrer Pflegeausbildung. Mit dem Diplom im „Kombistudium Pflege“ haben die vier gleich zwei Abschlüsse in der Tasche: den akademischen Grad „Bachelor of Science in Nursing“ und das Diplom im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege.

Marina Altenweisl (28, aus Obertilliach), Alexandra Erhart (25, aus Assling), Leonhard Kraler (24, aus Sillian) und Marina Tipotsch (23, aus Leisach) lernten und studierten 3,5 Jahre lang, Teile der Ausbildung absolvierten sie in Hall. Über die berufliche Zukunft haben sie sich schon Gedanken gemacht. „Ich gehe nach Graz, ich möchte einmal an einem größeren Haus arbeiten“, sagt Marina Tipotsch. Alexandra Erhart, Marina Altenweisl und Leonhard Kraler wollen am BKH Lienz bleiben.

Eine Feier wie diese wird es in Zukunft nur noch wenige Male geben. Denn die Pflegeausbildung in Lienz wird auf ganz neue Beine gestellt, das Kombistudium in der jetzigen Form läuft aus. Ab Herbst 2019 kann man in Lien­z ein FH-Studium für Gesundheits- und Krankenpflege beginnen. Das wird möglich, weil die FH Gesundheit Tirol neue Standorte außerhalb von Innsbruck errichtet hat: in Kufstein, Reutte, Zams und eben auch in der Osttiroler Bezirkshauptstadt.

„Ab Herbst bieten wir drei Ausbildungsmöglichkeiten an“, sagt Manuela Girstmair, Direktorin der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege in Lienz. „Es gibt das sechssemestrige FH-Bachelorstudium, es gibt die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz und die zweijährige Ausbildung zur Pflege­fachassistenz.“ Obwohl diese beiden Bezeichnungen sehr ähnlich klingen, gibt es große Unterschiede: Die Pflegefachassistenz muss nicht nur doppelt so lange lernen, sie darf auch Pflegemaßnahmen und Therapien oft ohne Aufsicht durchführen.

Wer studieren will, braucht Matura, für die beiden Assistenz-Lehrgänge ist das nicht nötig, informiert die Direktorin. Die Anmeldefrist für das Studium und die beiden Assistenz-Lehrgänge läuft bereits. „Wir haben 32 Studienplätze, einige sind noch frei“, erklärt Manuela Girstmair. Für die Assistenzausbildung stehen 30 Plätze zur Verfügung.

Nähere Informationen sind unter www.gukps-lienz.at zu finden.