Schüler bewiesen in Telfs Redetalent

Beeindruckende Beiträge boten kürzlich die Teilnehmer des Bezirksrede­wettbewerbs Innsbruck-Land/West in Telfs: In der Kategorie „Klassische Rede 8. Schulstuf­e" siegte Leni Pfeifer von der NMS Axams (Thema: „Mut zur eigenen Mode"). Bei den Polytechnischen Schulen gewann Umut Balci (PTS Telfs) mit einer Rede unter dem Tite­l „bir emekli oluyum. Oder: Wenn i amol in Pension bin". Maria Haider von der HBLFA Kematen überzeugte bei den Höheren Schulen mit ihrem Beitrag „Warum vergiften wir uns selbst?". Die Kategorie „Spontanrede" gewann Ann­a Fasser (HBLFA Kematen), beim „Neuen Sprachrohr" siegte Lena Stocker (BORG Telfs). Das Landesfinal­e steigt am 29. April im Innsbrucker Landhaus. (TT)