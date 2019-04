Wie man spielerisch Appetit auf Lehrberufe weckt

Innsbruck – „Eine Stunde?“ „Vier Monate?“ Bei der Frage, wie lange eine Kiwi im Schnitt von Neuseeland bis Österreich unterwegs ist, liegen bei den Kindern der Volksschule Vögelsberg in Wattens die Schätzungen weit auseinander. Dass es immerhin rund zehneinhalb Tage Transportweg sind – und es daher umweltschonender wäre, Obst und Gemüse zu kaufen, das in Tirol angebaut wird –, ist eine der Botschaften, die die Schüler von der Mitmachausstellung „Guten Appetit!“ mit nach Hause nehmen.

Insgesamt fast 1000 Kinder aus Tiroler Volksschulen und Neuen Mittelschulen (1. und 2. Klasse) sind für die Veranstaltung im Congress Innsbruck angemeldet. Beim kostenfreien Projekt, das mit Unterstützung des Landes, der Stadt Innsbruck und der Wirtschaftskammer schon seine fünfte Auflage erlebt, liege der Fokus heuer auf Lehrberufen in Tourismus und Handel, erklärt Veranstalter Stefan Elmer. Es geht darum, Kindern vielfältige Jobs wie Restaurantfachkraft, Koch, Lebensmittelhändler oder Bäcker schon früh auf spielerische Weise schmackhaft zu machen – während sich die meisten anderen Lehrlingsinitiativen ja erst an die 7. bis 9. Schulstufe richten.

Die Veranstaltung "Guten Appetit!" sollte Kinder spielerisch an Berufe heranführen. - Domanig

An acht interaktiven Stationen erfuhren die Schüler gestern Wissenswertes zu Regionalität und Saisonalität, bewusster Ernährung – und Berufen, die mit all dem zusammenhängen. Die Palette reichte vom gemeinsamen Brot- und Kuchenbacken bis zum Zucker-Quiz (bei dem Kinder u. a. lernten, dass eine Dose Cola bis zu zwölf Stück Würfelzucker enthält). An einer Station mit Kräutern und Tees ging es ums Riechen (schließlich brauchen Köche auch eine feine Nase), an einer anderen ums richtige Tischdecken. LR Beate Palfrader, die WK-Fachgruppenobmänner Mario Gerber (Hotellerie) und Alois Rainer (Gastronomie) sowie Stefan Mair (Gremialobmann Lebensmittelhandel) zeigten sich gestern ebenso angetan wie die Kinder selbst. (md)