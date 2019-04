Sexualkunde: „Lehrer können Verantwortung nicht abgeben“

Carmen Baumgartner-Pötz

Wien — Sexualkunde hat definitiv das Potenzial, die Gemüter zu erregen. Das zeigte sich dieser Tage bei der Debatte um den christlichen Verein TeenSTAR, der Workshops in Schulen abhält. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) riet vom Buchen besagter Veranstaltungen ab — zu problematisch erscheint im Ressort der ideologische Unterbau: Stichwort Einstellung zu Enthaltsamkeit, Masturbation, Homosexualität.

„Alles irgendwie schon einmal da gewesen", werden sich heute erwachsene Kinder der 80er- und 90er-Jahre denken, die sich an den „Sexkoffer" erinnern können — oder an die Legenden, die sich um diesen rankten, denn den konkreten Inhalt bekam kaum ein Schüler oder eine Schülerin zu Gesicht. Dieser Medienkoffer zur Sexualerziehung wurde nach einem Erlass von Bildungsminister Leopold Gratz (SPÖ) aus dem Jahr 1970 entwickelt. Denn Unterrichtsmaterialien zum Thema Sexualkunde waren keine vorhanden.

Auch damals war die Aufregung groß, erinnert sich einer, der an vorderster Front dabei gewesen ist: Kurt Scholz, späterer Stadtschulratspräsident in Wien, war in den 70er-Jahren ins Unterrichtsministerium gekommen. „Es gab einen Sturm der Empörung. Die Rede war von ?Schulen als Bordelle' und ?Dolchstößen in unsere Kultur'", erzählt Scholz im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Kurt Scholz, Vorsitzender des Kuratoriums Zukunftsfonds Österreich, war 1992–2001 Stadtschulratspräsident in Wien. - Pfarrhofer

Vor allem katholische Randgruppen, aber auch die FPÖ machten Mitte/Ende der 80er-Jahre gegen den Sexkoffer mobil, Verschwörungstheorien verbreiteten sich, unter anderem jene, dass Sexualisierung der marxistischen Umwälzung diene. Dabei war bei der Entwicklung der Unterrichtsmaterialien auch die katholische Kirche an Bord gewesen. Scholz erinnert sich noch an die Warnung von Weihbischof Helmut Krätzl per Presseaussendung und Hirtenbrief, den Sexkoffer rein negativ zu sehen.

Die Wogen hochgehen ließ damals unter anderem ein Film, der zum Sexkoffer-Material gehörte. „Dieser Film, ?Was heißt hier Liebe', war von einer Kommission des Unterrichtsministeriums als geeignet erachtet worden. In der allgemeinen Polemik wurde er als Porno abgestempelt, was er natürlich nicht war", sagt Scholz. Seinen „Durchbruch" hatte der Sexkoffer schon nach wenigen Jahren durch das Aufkommen des HIV/Aids-Themas: Dass es Sexualaufklärung brauche, wurde rasch zum gesellschaftlichen Konsens.

Als Grundproblem der Debatte sieht Scholz — und zwar damals wie heute —, dass viele Erwachsene Probleme hätten, über Sexualität zu sprechen. Auf der einen Seite stünden Eltern, die sich zwar wünschen, dass das Thema in der Schule behandelt wird (vielleicht auch, damit sie es nicht ansprechen müssen), aber auf der anderen Seite auch viele Lehrer, die sich bei dem Thema unwohl fühlen. „Da muss ich aber ganz klar sagen: Wenn ich als Lehrer das Gefühl habe, ?das kann ich nicht', dann muss ich um Hilfe fragen und gegebenenfalls eine Fortbildung besuchen."

Von der Auslagerung vermeintlich heikler Themen an externe Vereine hält Scholz wenig: „Ich kann schon z. B. Kunst unterrichten und einmal einen Museumsdirektor als Gastreferent einladen. Oder als Musiklehrer einen Musiker in die Stunde holen. Aber der Unterricht bleibt trotzdem in der Hand des Lehrers. Und genauso muss es bei Sexualkunde sein", plädiert Scholz. Dass Schülerinnen und Schüler lieber mit externen Personen über dieses Thema sprechen würden, wie von Workshop-Anbietern und Lehrern häufig argumentiert wird, lässt er nicht gelten: „Wenn das so ist, dann läuft etwas grundlegend falsch und man sollte das pädagogische Konzept überdenken. Man kann nicht Vereinen pädagogische Aufgaben übertragen."

Klar sei aber auch, dass die Eltern ins Boot geholt werden müssten. „Wenn etwa bekannt wird, dass in einer Klasse Pornovideos am Handy die Runde machen, dann braucht es die Zusammenarbeit von Schule und Eltern. Erwachsene müssen über Intimes auf sachlicher Ebene reden können", betont der Bildungsexperte.