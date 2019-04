Klimafolgenanalyse: Karrösten wagt Blick in die Zukunft

Von Alexander Paschinger

Karrösten – „Der Alpenraum und somit auch das Bundesland Tirol sind von den Auswirkungen des Klimawandels besonders stark betroffen“, schreiben die Autoren der „Risiko- und Klimafolgenanalyse“ samt Maßnahmenentwicklung für die Gemeinde Karrösten. Diese Imster Kommune ist einer von zehn Tiroler Orten, die vom Land bei der „Umsetzung eines Anpassungsprozesses“ gefördert werden. Für Karrösten liegt nun eine 28-seitige Dokumentation vor.

„Nein“, sagt dazu Bürgermeister Oswald Krabacher, „überrascht haben mich die Ergebnisse nicht.“ Immerhin waren er, sein Vize, der Kulturreferent sowie der Feuerwehrkommandant in die Erarbeitung der Risikoanalyse durch Energie Tirol und das Klimabündnis Tirol, „voll eingebunden“.

Mit Schrecken denkt Krabacher an Naturgefahren wie zwei „massiv bedrohende Muren“. Zwar seien diese Abschnitte gut verbaut, aber die Analyse betont doch auch das Umsetzen des örtlichen Katastrophenschutzplans. „Hier ist auch das Schulen der Bevölkerung durch die Feuerwehr angebracht.“

Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft sind am Fuße des Tschirgants, der sein Wasser erst an der Talsohle preisgibt, ebenso ein großes Thema: „Jeder Liter muss bei uns ins Dorf hinaufgepumpt werden“, so Krabacher. Dafür wurde bereits ein Stromerzeuger angeschafft, um im Falle eines Stromausfalles gewappnet zu sein. Im Hinterkopf hat man den Anschluss ans Imster Leitungsnetz.

Ein großes Thema ist in Karrösten seit Langem die erneuerbare Energie. Mit den so genannten „Sonnenscheinen“ war man etwa Vorreiter bei PV-Anlagen. „Allein schön reden, ist zu wenig“, sagt dazu der Dorfchef, der sich noch immer enttäuscht zeigt, dass zuletzt ein Projekt mit Gemeinde und Bürgern behördlich nicht genehmigt wurde, weil die Gemeinde sonst eine Art Bankinstitut gewesen wäre. „Aber den Bauwerbern im neuen Siedlungsgebiet stehen wir mit Infos zur Seite“, glaubt Krabacher an die Klimawirksamkeit von Solar.