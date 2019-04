Verdienstkreuz in Gold: Bezirksobmann Koidl wurde ausgezeichnet

Kitzbühel – „Auch wenn es nicht immer dem Zeitgeist entspricht, müssen wir unsere Tradition weiterhin pflegen“, betonte Hans-Peter Koidl, seines Zeichens Obmann des Bezirksverbands Kitzbühel des Tiroler Kameradschaftsbundes, bei der Bezirksversammlung im Kitzbüheler Rasmushof.

Derzeit zählt der Bezirksverband insgesamt 1908 Mitglieder, darunter 409 Uniformierte und 58 Weltkriegsteilnehmer. „Auch wenn es immer weniger werden, ist es unsere besondere Pflicht, der Generation, die im Krieg gedient hat, großen Respekt entgegenzubringen“, betonte der Bezirksobmann. Die Mitgliederzahl der Frauen konnte im abgelaufenen Jahr von 297 auf 312 gesteigert werden.

Insgesamt 32 Mal rückte man vom Bezirksverband im vergangenen Jahr aus, wobei das absolute Highlight für Koidl die Gelöbniswallfahrt in Jochbergwald war. An der Wallfahrt nahmen letztes Jahr 45 Abordnungen mit über 800 Uniformierten aus den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Osttirol sowie dem Pinzgau teil. Seit Kurzem ist bewiesen, dass die Wallfahrt in Jochbergwald die älteste Tirols ist, denn bereits im Jahr­e 1854 fand dort die allererste Soldatenwallfahrt statt. Auch die Bezirksfahne sei wieder fleißig ausgerückt.

Natürlich durften auch die traditionellen Ehrungen nicht fehlen und so wurde der Obmann des Kameradschaftsbunds Kirchdorf Johann Brandtner mit der Verdienstmedaille in Gold und der langjährige Bezirkskassier Stellvertreter Klaus Neumayr mit dem Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. Eine besondere Ehre wurde dem sichtlich überraschten Bezirksobmann und Vizepräsident des Tiroler Kameradschaftsbundes Hans-Peter Koidl zuteil, denn er wurde von Präsident Hermann Hotter mit dem Verdienstkreuz in Gold ausgezeichnet.

Die Landeswallfahrt findet heuer am 2. Juni in Reith bei Kitzbühel anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Kameradschaft Reith statt, die nächste Bezirksversammlung dann in Aurach anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Kameradschaft Aurach. Der nächst­e Bezirksdelegiertentag mit Neuwahlen geht voraussichtlich im Jahre 2022 in Schwendt und die Bezirksversammlung 2023 in Westendorf über die Bühne. (fh)