Masterstudiengang „Regional- und Destinationsentwicklung“ ab Herbst

Von Matthias Reichle

Landeck – Studienleiter Peter Heimerl rechnet damit, dass es Sommer wird, bis die AQ Austria grünes Licht gibt. Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung ist für die Anerkennung von Studien zuständig.

Wenn alles glattläuft, wird ab Herbst in Landeck auch das Masterstudium „Regional- und Destinationsentwicklung“ angeboten. „Wir sind optimistisch“, erklärt er. Parallel zur Akkreditierung läuft derzeit schon die operative Planung für das neue Angebot. „Wir halten bei der Werbung dafür den Ball aber sehr flach.“ Im Mai will man verstärkt an die Öffentlichkeit gehen – immer mit dem Zusatz, dass der Studiengang noch nicht akkreditiert wurd­e.

Seit Herbst 2014 bieten die Universität Innsbruck und die UMIT in Landeck das Bachelorstudium „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ an. Nach fünf Jahren soll das Angebot ergänzt werden, wie Heimerl bei einem Besuch der beiden Nationalrätinnen Elisabeth Pfurtscheller aus Reutte und Gertraud Salzmann aus Salzburg an der universitären Außenstelle erklärte.

Das Bachelorstudium läuft unterdessen sehr gut. „Wir haben inzwischen 110 Absolventen“, erklärt Heimerl. Derzeit studieren am Standort 230 Personen – zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. 40 Prozent kommen aus Nordtirol, 30 Prozent aus Deutschland, 20 Prozent aus Südtirol und zehn Prozent aus dem übrigen Österreich.

„Im ersten Jahr starteten 74 Studierende, danach waren es drei Jahre je um die hundert, im vergangenen Jahr rund 70“, so Heimerl. Besonders stolz ist er, dass man derzeit 100 Prozent prüfungsaktive Studierende hat. „60 Prozent der ersten beiden Jahre sind am Ziel, 20 Prozent haben wir verloren, 20 Prozent sind noch auf der Strecke.“

Ein Problem, das von Anfang an bestanden hatte, habe man inzwischen im Griff: die Wohnungsnot. „Der Standort hat sich gut entwickelt.“ Inzwischen gibt es auch ein eigenes Wohnprojekt für Studenten in Landeck. Außerdem hätten sich auch Privatvermieter auf die neue Zielgruppe eingestellt. Viele Tiroler pendeln zudem von Innsbruck oder ihrer Heimatgemeinde ein. Viele aus den Nachbarländern lassen sich allerdings auch wegen der Freizeitangebote speziell in der Region nieder. „Für die deutschen Kollegen ist das ein wichtiges Motiv.“ Bei gutem Wetter würden hinten im Hörsaal die Snowboards liegen. Es sei eine ganz besondere Verknüpfung von Tourismus und Universität, unterstreicht NR Pfurtscheller. „Landeck und Tirol haben hier sehr zukunftsweisend investiert“, kommentierte auch NR Salzmann.