Sillianer Schüler mit guten Ideen

Seit Schulbeginn wurde in der Neuen Mittelschule (NMS) Sillian eifrig an Projekten gearbeitet, die alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften auf die Beine stellten. Die Themen reichen von Rettung, Feuerwehr und Polizei über das Mittelalter und Schule weltweit bis zu Osttirol als Heimat. Am Freitag präsentierten die Jugendlichen, was sie erarbeitet hatten. Die zweiten Klassen hatten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik das Thema Mittelalter durchgenommen. Eine Ritterburg wurde nach den Maßen der damaligen Zeit erbaut, ein höfischer Tanz einstudiert. „Die Kostüme haben wir von der Sillianer Narrengilde ausgeliehen", erzählen Silvana, Fabienne und Julia. Annika, Sandro, Fabio und Katharina stellen sich einstweilen in der Burg für ein Foto auf. „In Zukunft planen wir, alle zwei Jahre solche Projekte zu machen", sagt NMS-Direktor Andreas Strasser. (co)

- Oblasser