Kaufmannschaft Reutte: Senn geht in die letzte Runde

Die 150 Mitglieder zählende Reuttener Kaufmannschaft feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen mit einigen Aktionen. Unter anderem werden die besten Einkaufsselfies prämiert oder am 10. Mai eine Einkaufsmeile abgehalten. Zu Ostern werden 4000 Eier unter die Leute gebracht. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Christian Senn als Obmann samt Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Senn: „Ich hoffe, dass dann mein Part 2020 nach zwölf Jahren auch einmal getan ist." Der Cafétier spielte schon in den vergangenen Jahren mit Rückzugsgedanken, war aber immer wieder gebeten worden, zumindest ein weiteres Jahr dranzuhängen. Nun will er Ernst machen. (hm)