Segen für die Biker in Wörgl

Bereits traditionell eröffnete am Wochenende der Motorradclub (MC) Wörgl die Bikersaison mit der Segnung der zweirädrigen Gefährte, heuer spendete ihn der Wildschön­auer Diakon Klaus Niedermühlbichler. An die 180 Bikerinnen und Biker kamen zu diesem Anlass in die Wörgler Bahnhofstraße. Die bereits im Vorfeld gesammelten Spenden in der Höhe von 1000 Euro wurden vom MC an Susanne Schöllenberger, Obfrau des Vereins „Schritt für Schritt", übergeben. (wma, TT)