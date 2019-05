Von Bangladesch in die Höttinger Dorfkneipe

Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Seit Jänner 2018 führt der aus Bangladesch stammende Shohel Zubayer die Höttinger Dorfkneipe „Glockengießer“. Dass der 38-Jährige, der 2004 zum Biologie-Studium nach Wien kam, einmal hinter der Zapfanlage dieser Höttinger Institution stehen würde, hat sich eigentlich nicht abgezeichnet.

Sieht man sich die Umwege an, die Zubayer in seinem Leben schon hinter sich hat, dann wundert man sich über diese ungewöhnliche Entscheidung aber nicht mehr wirklich. Das Studium an der BOKU schmiss er nach zweieinhalb Jahren hin, die Liebe zur Natur zog ihn nach Tirol. Hier folgten eine Kochlehre und Jobs in verschiedensten Gasthäusern des Landes. Die Pächter-Rolle im Glockengießer war eine neuerliche Zäsur in seinem Leben. Denn gekocht wird im Glockengießer, abgesehen von Toast und Fertigpizza, nicht. Vielmehr hat Zubayer das Glockengießer von der Vorpächterin Gerlinde Hanser als eine Art Nahversorger übernommen. Auch die Stammgäste hat Zubayer, der von seinen Gästen zumeist „Bari“ genannt wird, quasi geerbt. „Mehr als 80 Prozent meiner Gäste sind Stammgäste“, berichtet der Kneipenwirt.

Vorurteilen aufgrund seiner Herkunft und seines Aussehens ist Zubayer nicht begegnet. „Es hat höchstens ein bis zwei Monate gedauert, bis ich vollkommen akzeptiert wurde“, erzählt er schmunzelnd. Es reicht sogar weiter als nur bis zur Akzeptanz. Auch eine Erklärung hat er dafür parat. Es gehe ihm darum, seine Stammgäste „zu unterhalten“. Für Zubayer fühle es sich hier mittlerweile an wie in einer „großen Familie“.

Wie vertraut diese große Familie miteinander umgeht, lässt sich von Zeit zu Zeit auf der Straße vor dem Lokal beobachten. Verspätet sich der Lokalbetreiber gegen 16 Uhr, wenn das Glockengießer aufsperrt, ein bis zwei Minuten, dann greifen Stammgäste schon mal zum Handy und rufen ihn an. Oder sie packen mit an, wenn es darum geht, Bierkisten ins Lokal zu hieven.

Obwohl der Laden gut laufe und er auf treue Gäste zählen könne, schweben Zubayer für die Zukunft Veränderungen vor. Rauchen und Kartenspielen werden neben dem Biertrinken zwar auch in Zukunft zentral im Glockengießer sein, aber in kulinarischer Hinsicht möchte er sich künftig doch wieder ausleben. Die Genehmigungen, damit das möglich wird, sind kurz vor dem Abschluss. Dann kann sich Zubayer auch vorstellen, für seine Gäste etwa bei Betriebsfeiern wirklich zu kochen.

„Ich bin zum ersten Mal selbstständig, und professionell hinter der Bar zu stehen, war absolut neu für mich“, sagt er. Zubayer, so hat es den Anschein, hat als Dorfkneipenwirt seine Berufung gefunden.