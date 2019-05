Wo ein voller Magen Luxus ist: Hilfe für Kinder in Republik Moldau

Innsbruck – Wer kann, geht weg; flieht vor Arbeitslosigkeit und den nicht vorhandenen Perspektiven. Die meisten der rund dreieinhalb Millionen Einwohner der Republik Moldau, einem Land mit der dreifachen Fläche Tirols, sind bitterarm. Hunger zu leiden, ist hier keine Seltenheit. Seit 15 Jahren ist die österreichische Sozialstiftung Concordia hier bereits aktiv – um Familien und Kindern in Not zu helfen, ihnen die Chance auf eine sichere Zukunft zu geben.

Natalia sieht um einige Jahre älter aus, als sie tatsächlich ist, „gezeichnet vom Leben“ würde es in Österreich wohl heißen. Hier in der Republik Moldau sehen alle ähnlich aus. Ihr müdes Gesicht erhellt sich immer dann, wenn eines der Kinder zu ihr kommt, auf ihren Schoß will oder herumalbert. Die Kinder, fünf sind es im Alter zwischen ein und zwölf Jahren, wirken fröhlich, etwas schüchtern vielleicht.

Das erste Kind hat sie sehr jung bekommen, nichts Ungewöhnliches hier am Land, ein paar Autostunden entfernt von der Hauptstadt Chisinau. Einmal nur in ihrem Leben war Natalia dort. Ihr Mann trank viel. Und wenn er das tat, dann schlug er sie – und später auch die Kinder. Irgendwann kam er wegen einer Kleinigkeit ins Gefängnis. Seither hat sie nichts mehr von ihm gehört oder gesehen, er meldet sich auch nicht bei den Kindern. Er hat sich, so vermutet sie, wohl ins Ausland abgesetzt. Entweder nach Russland oder in die Ukraine, auf der Suche nach einer Arbeit – wie so viele. Im Dorf ist sie fast die Einzige ihrer Generation, sonst gibt es viele Alte, die kaum ihre baufälligen Häuschen verlassen können, um Holz zu organisieren oder Wasser vom Dorfbrunnen.

Natalia lebt mit ihren fünf Kindern – das älteste zwölf, das jüngste ein Jahr alt – in diesem kleinen Haus am Land, mehrere Autostunden von der moldauischen Hauptstadt Chisinau entfernt. - Concordia

Die drei ältesten Kinder von Natalia gehen nach der Schule in ein Tageszentrum von Concordia Sozialprojekte. Hier gibt es eine warme Mahlzeit, sie lernen gemeinsam mit anderen und spielen. Im Winter ist es dort auch warm, anders als zuhause. Manchmal bringen sie auch noch Essen mit für die Kleineren.

Regelmäßig schaut eine Sozialarbeiterin der österreichischen Hilfsorganisation vorbei, bringt Lebensmittel oder hilft, wenn eines der Kinder zum Arzt muss. Die Mutter kann die Kinder nicht allein lassen, wenn sie mit einem davon wegmuss, an Busfahrkarten für alle ist erst gar nicht zu denken. Und sie bleibt immer ein paar Minuten länger, fragt, wie es geht, plaudert ein wenig. Und umarmt sie. „Mein einziger Traum ist, dass die Kinder es gut haben“, sagt Natalia. Aber sie hat Angst, dass man ihr die Kinder oder eines davon vielleicht wegnimmt, weil sie einfach nicht genug zu essen hat für sie oder im Winter die windschiefe Hütte nicht gut geheizt werden kann. Immer wieder hört sie, dass in anderen Dörfern das Jugendamt Kinder wegholen muss, weil es zu Hause einfach nicht genug Essen gibt. Ein voller Magen ist hier Luxus.

Dieser Ausgabe der Tiroler Tageszeitung liegt ein Spendenerlagschein von Concordia Sozialprojekte bei. Gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern der Tiroler Tageszeitung, die schon 2017 ein Haus für Pflegekinder in der Republik Moldau ermöglicht haben, will die Hilfsorganisation Müttern im ärmsten Land Europas das schenken, was am wichtigsten ist: Hilfe für ihr Kind. (TT)