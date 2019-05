Der Burg-Hausmeister: Ivorer Edmond Kle hält Ehrenberg in Schuss

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Für das klaglose Funktionieren des Touristenmagneten Ehrenberg bedarf es vieler kleiner, meist wenig beachteter Dinge. Wenn allein die Highline 179 jährlich schon 200.000 Besucher anzieht und weitere 100.000 in den geschichtsträchtigen Gemäuern herumkraxeln, dann wollen alle auch einen Parkplatz vorfinden, wenn sie vorfahren. Und hier kommt Boua Edmond Patrick Kle ins Spiel. Der Ivorer ist oftmals das erste Gesicht, das Besucher auf Ehrenberg zu sehen bekommen. Er weist bei großem Andrang die Parkplätze zu und findet dabei immer die richtigen Worte, um allfälligen Stress gleich herauszunehmen. Sein Lächeln macht gute Laune schon bei den ersten Schritten Richtung Mittelalter.

Der gelernte Tischler ist Hausmeister auf Ehrenberg. Er ist nicht „der“ Hausmeister, aber einer von ihnen. Sein Betätigungsfeld erstreckt sich von der Morgenkontrolle und Freigabe des Schrägaufzuges Ehrenberg Liner – er hat gerade die Liftwartausbildung hinter sich gebracht – über das Bestuhlen der Arena, die Schneeräumung vieler kleiner Wege, das Rasenmähen, den täglichen Kampf gegen die Müllflut bis hin zu Reparaturen und vielem mehr.

Boua Edmond Patrick Kle kam 2011 nach Österreich. Die Politik in seinem Heimatland Elfenbeinküste hatte ihn zum Abflug ohne Wiederkehr veranlasst. Seinem Asylantrag wurde 2017 stattgegeben. Ausgerüstet mit der Rot-Weiß-Rot-Karte-Plus steht er nun auch voll und ganz dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Ab 2012 war er – noch als Asylwerber – auch schon von der Gemeinde Reutte auf Ehrenberg eingesetzt worden. Nach Ausflügen 2016 in Höfen und 2017 in Lechaschau als Küchenhilfe in der Gastronomie ist Kle in die Historie zurückgekehrt. „Mir gefällt es hier auf Ehrenberg wirklich sehr gut.“

Der 38-Jährige aus der République de Côte d’Ivoire ist es aus seiner Heimat gewohnt, mit vielen Sprachen umzugehen. Das Land ist dreimal so groß wie Österreich und hat dreimal so viele Einwohner. Neben der offiziellen Amtssprache Französisch werden in der Elfenbeinküste aber offiziell 77 verschiedene Sprachen gesprochen. In Österreich vier. Die Muttersprache von Kle, der aus der Viermillionenstadt Abidjan stammt, heißt Bakwe. Nur wenige tausend Menschen verwenden dieses Idiom. Er versteht aber 20 weitere Ivorer-Regiolekte, auch wenn er sie nicht selbst sprechen kann. Gut unterhalten kann er sich hingegen auf Französisch. „Auch a bissle Englisch“, wie er anmerkt. In der Schule habe er zudem Spanisch gelernt. Und zuletzt natürlich Deutsch, wo er vor allem am WIFI die Sprache seiner neuen Heimat paukte. Er sei nicht perfekt, gelingt sein Versuch des Understatements nur bedingt. Denn die Tiroler Tageszeitung etwa könne er schon lesen, wenn er sich Mühe gebe. Und nicht selten gibt er sich Mühe.

Der polyglotte Hausmeister kann seine Fertigkeiten dann gleich täglich zum Einsatz bringen. Ehrenberg ist ein Ort der Sprachvielfalt. Nicht nur was die Besucher betrifft, auch bezüglich der Herkunft der Angestellten. Dreizehn Nationen arbeiten dort. Sechs aus Europa plus Türkei, Brasilien, Mexiko, Afghanistan, Iran, Elfenbeinküste und Russland. So mancher begann wie Kle als Asylwerber, von Kommunen geschickt, und ist nun mit vollem Aufenthaltsstatus angestellt. Die Arbeitssprache in den alten Gemäuern sei aber nur Deutsch. „So können alle voneinander lernen. Wenn einer einen Fehler macht, wird er gleich verbessert. Das funktioniert gut so“, erklärt Kle.

Der Afrikaner ist Vater eines siebenjährigen Sohnes in Dornbirn, wohin er öfters zu Besuch fährt. Zu seiner nächsten Verwandtschaft in Paris hat er hingegen nur telefonischen Kontakt. „Viel zu viel Arbeit hier“, lässt er wissen. Er sei auf Ehrenberg gefordert, könne nicht einfach verreisen. Außerdem müsse er auch sparen – für weitere Studien. Zudem ist Kle Mitglied der Evangelikalen Freikirche, was seine sonntägliche Teilnahme an der Messe im Seminarraum des Pflacher Innovationszentrums erfordere.

Für den ehemaligen Großstädter passt Reutte ideal. „Nicht zu klein, nicht zu groß, aber alles da. Ich möchte hier nicht mehr weg.“ Mit alles da meint er explizit auch Berge. Thaneller, Aggenstein – er sorgte auf manchem Gipfel für persönlichen Weitblick.

Ein weiterer Punkt, der ihn an die kleine Außerferner Welt bindet, sind Menschen. Sein Dank an Vorgesetzte wie Hausmeister Werner Ent­strasser oder Museumsleiterin Waltraud Heinrich geht weit über gewöhnliche Wertschätzung hinaus und hat nichts mit Anbiederung zu tun: „Ich habe hier einen tollen Arbeitsplatz gefunden.“ Und Burgenweltgeschäftsführer Walch spielt sowieso eine besondere Rolle ihn seinem Leben: „Armin ist für mich ein Modell“, womit er Vorbild meint. „Er ist immer gut aufgelegt, lacht mit allen, ist unkompliziert. Macht viel und findet die richtigen Worte. Und wenn die Arbeit gut war, lädt er auch mal zum Bier ein – ein guter Chef. Von ihm kann man viel lernen.“

Die Pläne des Lechaschauers: „Vielleicht mache ich noch eine Ausbildung, Tiefbau wäre interessant. Und ich bleibe in jedem Fall da.“