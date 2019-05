Mann in Kufstein an Masern erkrankt

Kufstein – Masernfall in Tirol: Wie das Land am Mittwoch mitteilte wurde bei einer Person in Kufstein die der hochansteckende Infektionskrankheit diagnostiziert. Der Hausarzt hatte eine Infektion demnach bereits vermutet und den Mann zur weiteren Behandlung an das Bezirkskrankenhaus Kufstein überwiesen. Dabei wurden nach Informationen des Landes alle Vorkehrungen getroffen und der Patient umgehend isoliert, um keine weiteren Personen zu infizieren.

Masern sind üblicherweise bis zu neun Tage ansteckend – laut Krankenanamnese ist der unter ärztlicher Aufsicht stehende Patient damit heute, Mittwoch, den letzten Tag ansteckend. Jene Personen, die in Kontakt mit dem Patienten waren oder gewesen sein könnten, wurden seitens der Bezirkshauptmannschaft Kufstein bereits kontaktiert. Von Seiten des BH-Gesundheitsreferates wurde den Arbeitskollegen und dem weiteren Umfeld des Mannes die Masernimpfung als Schutz vor einer Erkrankung angeboten. BH Christoph Platzgummer hält fest: „Wir haben alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um die weitere Verbreitung von Masern zu verhindern und beobachten alle Entwicklungen genauestens.“

Informationen zu Masern

Vor Masern geschützt sind Personen die Masern durchgemacht haben bzw. zweimal mit dem entsprechenden Impfstoff geimpft wurden (im Impfpass mit „Mumps-Masern-Röteln“ oder „ MMR“ eingetragen). Eine nur einmalige Impfung bedeutet in der Regel bereits eine sehr hohe Schutzrate, eine zweite Impfung wird jedoch in jedem Fall empfohlen. Die Impfung gegen Masern kann kostenlos bei einer bzw. einem Hausärztin/Hausarzt oder in jedem österreichischen Gesundheitsamt durchgeführt werden.

Typische Vorsymptome einer Masernerkrankung sind hohes Fieber, Lichtscheu und/oder Augenträufeln, trockener Husten und üblicherweise ein bis vier Tage nach diesen Vorsymptomen auftretender großfleckiger Hautausschlag, beginnend hinter Ohren und im Gesicht, der sich auf den ganzen Körper ausbreitet. „Bei Auftreten von Symptomen, die den Verdacht einer Masernerkrankung begründen, soll die/der Hausärztin/Hausarzt telefonisch kontaktiert werden und Kontakt mit anderen vermieden werden, um eine Ansteckung möglichst zu verhindern“, rät Platzgummer. (TT.com)

Weitere Informationen: www.tirol.gv.at/impfungen