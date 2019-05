Hotelier forderte mehr als 10.000 Euro für verlorenen Zimmerschlüssel

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „Völlig überzogene Fantasieforderungen“, „unseriös“, „wider besseres Wissen“: Christian Schuster-Wolf von der rechts- und konsumentenpolitischen Abteilung der Arbeiterkammer findet scharfe Worte, wenn es um die Beurteilung eines Falles geht, der das Ombuds team der Tiroler Tageszeitung und die AK schon seit mehreren Monaten beschäftigt.

Doch von Anfang an: Ein Tiroler hat bei einer Kurzreise an den Neusiedler See seinen Zimmerschlüssel verloren. Doch anstatt einer entsprechenden Entschädigung, wie erwartet, stellt der Wirt der Pension den Ersatz der kompletten Schließanlage des Hauses in Rechnung. Seine Begründung: Es habe sich um einen Zentralschlüssel gehandelt, aus Sicherheitsgründen müssten deshalb alle Schlösser im Haus ausgetauscht werden. Außerdem machte er angeblich entgangene Einnahmen geltend – Kostenpunkt insgesamt rund 10.400 Euro. Der Fall schlug österreichweit hohe Wellen, viele Medien griffen den TT-Bericht darüber auf.

Der Vorfall liegt inzwischen über acht Monate zurück und der Tiroler würde die leidige Sache gerne endlich hinter sich bringen und den von ihm tatsächlich verursachten Schaden begleichen, wozu er auch von Anfang an bereit war. Doch der Burgenländer Wirt stellt – inzwischen vertreten durch einen Rechtsbeistand – weiterhin hartnäckig überhöhte Forderungen.

AK-Jurist Schuster-Wolf zum letzten Schreiben der Anwaltskanzlei: „Inzwischen will er zwar nur mehr 1770 Euro für den Austausch von zehn anstatt von 20 Türschlössern, aber auch das ist nicht gerechtfertigt.“ Denn der Gastronom sei selbst schuld, wenn er das Risiko eingehe, seinen Gästen Zentralschlüssel auszuhändigen. „Dass Schlüssel verloren gehen, kommt bei Hotels vor, deswegen ist die Aushändigung von Zentralschlüsseln nicht empfehlenswert und auch unüblich. Das damit verbundene Risiko einfach ganz auf den Konsumenten abzuwälzen ist natürlich unzulässig.“ Mehr als 300 bis höchstens 500 Euro könne er nicht verlangen. Das wären rund fünf Prozent der ursprünglich verlangten Summe.

Ein Schreiben der Arbeiterkammer an die Anwältin des Burgenländers vom 19. März blieb bis heute unbeantwortet. Darin wird darauf verwiesen, dass Grundlage für den Schadenersatz eine angemessene Kostenbeteiligung zur Reparatur des relevanten Eingangs- und des Zimmerschlosses sei. Dabei sei auch der Zeitwert zu berücksichtigen. Schuster-Wolf: „Es kann nicht sein, dass sich der Pensionsbesitzer von seinem Urlaubsgast ein Upgrade der alten Anlage auf ein neues, modernes Schließsystem finanzieren lässt.“ Auch wird in dem Brief ein Schadensnachweis verlangt, „darauf wartet unser Mitglied seit einem halben Jahr, er wird stattdessen bis heute mit drängenden und unhaltbaren Forderungen konfrontiert“.

Für die AK ist die Sache „ganz speziell und außergewöhnlich“. „Sonst dauert es nicht so lange, einen Fall in rechtlich geordnete Bahnen zu lenken“, sagt Schuster-Wolf. „Aber der Wirt wiederholt einfach nur seine Forderungen und meint, es reicht, wenn er mit dem Preis runtergeht.“

Dieses Beispiel ist aber auch eine Warnung an alle Konsumenten, angesichts überhöht erscheinender Rechnungen oder bei Fantasiepreisen wie in diesem Fall hellhörig zu werden und sich beraten zu lassen. Auch dann, wenn in Form einer Mahnintervention eines Inkassobüros zusätzlich Druck ausgeübt wird. Dem Tiroler wurde sogar völlig ungerechtfertigt mit einem Eintrag in der Bonitätsdatenbank gedroht, sollte er die ursprünglich verlangten rund 10.400 Euro nicht bezahlen.

Schuster-Wolf: „Daraufhin haben wir ein scharfes Schrei-ben mit einer Verwarnung an das Inkassobüro gerichtet, das die Drohung dann auch gleich zurückzog.“ Grundlage für eine Inkassoforderung sei, dass die Forderung berechtigt ist und die Betreibung notwendig, zweckentsprechend und die Kosten angemessen seien, „das ist der gesetzliche Rahmen, an den sie sich halten müssen, in diesem Fall aber war die Forderung weit überzogen und deshalb nicht zulässig!“. Ein Eintrag in der Bonitätsdatenbank als „schlechter Schuldner“ kann große Nachteile bringen: „Die Kunden bekommen keinen Kredit oder nur einen zu schlechten Bedingungen, manche auch keinen Handyvertrag.“