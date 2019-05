Venet im Klub der besten Sommerbahnen

67 Mitglieder zählt die Gruppe, die sich mit dem Titel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahn" schmücken darf. Seit Kurzem gehört auch die Venet Bergbahn dazu. Das Gütesiegel wurde dem Unternehmen gemeinsam mit der Zauchensee Liftgesellschaft beim österreichischen Seilbahntag in Innsbruck verliehen. Vergeben wird es vom Fachverband Seilbahnen der Wirtschaftskammer Österreich. „Sie müssen nicht nur 160 Basiskriterien erfüllen und sich in mindestens einem von fünf Bereichen spezialisieren, sondern auch alle drei Jahre einer Re-Zertifizierung standhalten," erklärt die Sprecherin der Qualitätsinitiative, Maria Hofer, die strengen Auflagen für die Bewerber. Venet-Geschäftsführer Werner Millinger freute sich — das Zertifikat sei nicht nur eine Hilfe bei der Positionierung am Markt, sondern ermögliche auch einen Austausch mit anderen Seilbahnexperten aus ganz Österreich. (TT)