Tiroler Politik-Profis in der Goldenen Stadt

„Wir besuchen die Tiroler Bezirksstädte, diskutieren mit den Studierenden am MCI, widmen uns Fachthemen. Aber wir nehmen uns auch immer wieder Zeit, in die Geschicht­e einzutauchen." So sprach der Vorsitzende der Vereinigung ehemaliger öffentlicher Mandatare Tirol, LA a. D. Rud­i Warzilek, am Beginn einer dreitägigen Studienreise der Gemeinschaft nach Prag. In der Goldenen Stadt standen nicht nur die Prager Burg und eine Moldau­fahrt auf dem Programm, sondern auch der Besuch des tschechischen Parlaments und der österreichischen Botschaft.

Die Tiroler Politprofis — darunter u. a. die früheren Nationalratsvizepräsidenten Gerulf Stix und Siegfried Dillersberger, Bundesratspräsident a. D. Gottfried Jaud und LH-Stellvertreter a. D. Ernst Fil­i — diskutierten dabei mit tschechischen Abgeordneten über aktuelle Kompetenzfragen und trafen auch den österreichischen Botschafter Alexande­r Grubmayr. (TT)