Längenfelder sammelten eine Tonne Müll

Trotz zu Beginn recht widriger äußerer Bedingungen folgten kürzlich rund 45 Freiwillige aus Längenfeld dem Aufruf „Für ein sauberes Längenfeld". Pünktlich zum Start um 9 Uhr am Längenfelder Pavillon zeigte sich der Wettergott dann aber doch gnädig: Nach der Begrüßung durch Längenfelds Bürgermeister Richard Grüner wurden die Helfer in Gruppen auf das gesamte Gemeindegebiet verteilt. „Der Umwelttag hat in Längenfeld mittlerweile schon Tradition und wir freuen uns sehr, dass jedes Jahr so viele engagierte Einheimische mitmachen", so Patrizia Plattner vom Naturpark Ötztal.

Unter den Freiwilligen waren Kinder, Familien, Senioren und Vereinsmitglieder. Gemeinsam sammelten sie über eine Tonne Müll, der anschließend fachgerecht am Recyclinghof entsorgt wurde. Zum Abschluss gab es dann auf der Terrasse beim Restaurant Dorfwirt eine wohl-verdiente Gulaschsuppe bei Sonnenschein.

Wie schon in den vergangenen Jahren unterstützten auch heuer wieder die Schulkinder die Aktion und sammelten eine Woche später noch zusätzlich einiges an Müll und Unrat. Zu den Aktionen des Naturparks gibt es unter www.naturpark-oetztal.at noch mehr Infos. (TT)