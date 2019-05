Richard Piock im Zeitzeugen-Gespräch: Aus dem Leben eines Visionärs

Sein Unternehmergeist ist ebenso legendär wie seine direkte Art. Richard Piock, geboren in Meran, war nicht nur erfolgreicher Firmenchef, sondern auch Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes oder auch Obmann des Tiroler Archivs für photographische Dokumentation und Kunst. Am kommenden Montag ist er Gast in der Zeitzeugenreihe von Land Tirol, ORF Tirol und Tiroler Tageszeitung.

Und so ist die Bandbreite der Erzählungen des Visionärs groß. Von Erlebnissen im Irak bis hin zu seiner Zeit als Schützenkommandant wird Piock berichten. Vielleicht auch, warum er 2016 sein Mandat als Präsident der Durst Phototechnik AG zurücklegte — und der Topmanager doch nicht in Pension ging. Darüber und über viele andere Geschichten wird Richard Piock im Gespräch mit dem Tiroler Starautor Bernhard Aichner am Montag, 27. Mai, ab 19 Uhr im Haus der Musik in Innsbruck reden.

Der Eintritt zum „Zeit­zeu­gen"-Gespräch ist frei, die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist allerdings begrenzt. Anmeldungen im Internet unter https:

/go.tt.com/zeitzeugen oder telefonisch unter 0504033333, jeweils montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr. (TT)