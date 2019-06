Ein Biwak in Erinnerung an David Lama

Von Irene Rapp

Innsbruck – Die Klima­erwärmung bleibt auch in Nepal nicht ohne Auswirkungen. „Die Gletscher gehen zurück“, bringt es der Innsbrucker Joe Einwaller auf den Punkt. Oder anders ausgedrückt: War früher das Überqueren eines Passes keine große alpinistische Herausforderung, so ist heutzutage das Gehen im eisfreien, felsigen und brüchigen Gelände anspruchsvoller.

Noch dazu liegt der Pass, von dem der Innsbrucker spricht, in Nepal auf einer Höhe von 5700 Metern und verbindet das Rolwaling- mit dem Khumbutal. Dieser wichtige Übergang wird nicht nur von Einheimischen genutzt, sondern ist auch beim Trashi-Labtsa-Trek zu bewältigen – also von Touristen, auf die das Land seit dem verheerenden Erdbeben 2015 besonders angewiesen ist.

Ende Oktober soll der wichtige Pass nun „entschärft“ werden – mittels einer Biwakschachtel, der „dann höchstgelegenen“, wie Einwaller betont. Auch einen Namen hat die Aluminium-Behausung bereits, und zwar David-Lama-Biwak.

Anfang Mai war der tödlich verunglückte Ausnahmekletterer aus Götzens in einem Hindu-Tempel in Kath­mandu, der Hauptstadt Nepals, verabschiedet worden. Einwaller, der Familie Lama seit Jahren freundschaftlich verbunden und ebenfalls anwesend, konfrontierte Davids Eltern bei diesem Anlass mit seiner Idee. „Davids Vater kommt aus Nepal, seine Mutter aus Tirol – diese Verbindung gibt es auch beim Biwak“ erzählt er. Geplant und gefertigt wurde die Schutzunterkunft nämlich in Tirol. Der Innsbrucker Architekt Helmut Ohnmacht hat das hochgebirgstaugliche Biwak quasi erfunden.

Er war daher mit seinen beiden Söhnen Paul und ­Ralph, ebenfalls Architekten, an dem Tiroler Nepal-Projekt maßgeblich beteiligt. In der Firma Stahlbau Fritz in Innsbruck wiederum wurden die einzelnen Teile produziert. Auf dem Luftweg ging es mit dem zerlegten Biwak dann nach Nepal, wo es derzeit im Dorf Na im Rolwaling-Tal zwischengelagert ist. Nicht zuletzt konnte das ehrgeizige Projekt von Joe Einwaller und dem Kramsacher Stephan Keck (step zero point one) durch die Spenden zahlreicher Tiroler realisiert werden. „Dafür noch einmal herzlichen Dank“, sagt Einwaller.

Angesichts dieser Geschichte und weil David Lama auch in der Heimat seines Vaters sehr bekannt ist, gaben Claudia und Rinzi Lama ihre Zustimmung, dass das Biwak auf dem Labtsa-Pass David-Lama-Biwak heißen wird.

Ende Oktober wird das Tiroler Produkt auf den Pass geflogen werden. „Das wird spannend, weil der Hubschrauber nicht landen kann und alles per Tau abgewickelt werden muss.“ Ab dann werden in der Unterkunft rund 15 Personen Platz haben. Sherpas vor Ort kümmern sich um den laufenden Betrieb.

Im Frühjahr soll das Biwak dann offiziell eingeweiht werden. Doch Einwaller schaut noch weiter in die Zukunft: „Ich könnte mir vorstellen, dass Biwaks auf anderen Pässen in Nepal ebenfalls eine Möglichkeit wären, Todesfälle zu verhindern.“

Infos: Wer beim Aufstellen des Biwaks im Rahmen eines 16-tägigen Trekkings dabei sein will, möge sich unter josef@einwaller.com melden.