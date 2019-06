Tanz in Jenbach droht die Abbestellung

Jenbach – Die Karten für den 20. Geburtstag von „Tanzmusik auf Bestellung“ im September sind bereits gedruckt. Ob es dann mit diesem Fixpunkt im Jenbacher Veranstaltungskalender weitergeht, lässt DJ Klaus Sjösten jedoch offen.

Denn ihn hat in den letzten Monaten so einiges gestört. „Und das habe ich auch dem Bürgermeister gesagt“, meint der Jenbacher. Zum einen sei es die Bewirtung, zum anderen fühle er sich im Newsletter der Gemeinde zu wenig berücksichtigt. „Ich habe das mit meiner Gattin Franzi immer ehrenamtlich gemacht“, lässt der DJ keine Fragen nach einem finanziellen Hintergrund offen. Er sage das alles ohne Groll.

Wenig Freude mit dieser Kritik hat der Jenbacher Gemeindechef Dietmar Wallner. „Ich möchte, dass diese Veranstaltung in Jenbach bleibt. Aber vielleicht macht sich der Klaus auch selbst Konkurrenz, wenn er in Schwaz oder anderswo derartige Veranstaltungen anbietet“, sagt er. Dass in Schwaz die Besucherzahlen steigen, zeigt auch DJ Klaus Sjösten auf.

Am Anfang seien genau 52 Leute zu den „Musikalischen Erinnerungen“ nach Jenbach gekommen. Höhepunkt war der „Tanz unter Sternen“ im August 2012 mit 800 Besuchern. „Derzeit bewegen wir uns zwischen 100 und 150 Tanzfreudigen. Aber es waren auch schon 400 Leute“, sagt Sjösten, der von der Stubenmusik bis zum Country alles anbietet. Unter seinen Fans seien auch Bayern und Südtiroler, auch Paare aus dem Lechtal und natürlich dem Unterinntal kämen zur monatlichen Veranstaltung nach Jenbach. Sjösten ist auch mehrmals nach Grönland und achtmal nach Norwegen per Schiff mit seinen 158.000 Musiktiteln am Laptop gekommen. „Dass die Veranstaltung ihren Platz im Monatsprogramm bekommt, habe ich schon veranlasst“, sagt BM Wallner. An einem Konzept für die Bewirtung sei noch zu arbeiten. (zw)