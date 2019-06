Lehrgang für Tageseltern in Innsbruck startet im September

Mit der Geburt des zweiten Kindes im Jahr 2015 stellte sich für Marina Lobo-Serra, wie für viele Mütter und Väter in Innsbruck, die große Frage nach der Kinderbetreuung. Wie lassen sich Beruf und Familie bestmöglich vereinbaren? Welche Betreuung bietet die gewünschte Flexibilität? Über eine Weiterbildungsveranstaltung erfuhr die Innsbruckerin von der Ausbildung zur Tagesmutter bzw. zum Tagesvater.

Der Lehrgang, der in Tirol zweimal jährlich angeboten wird, umfasst Grundlagen und Methoden der Pädagogik und Entwicklungspsychologie. Dies wird ergänzt um praktisches Wissen rund um rechtliche Rahmenbedingungen, Erste Hilfe und die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie die Reflexion der eigenen Erziehungspraxis.

Für die junge Mutter war es in erster Linie die Betreuung ihrer eigenen Kinder, die sie zu dieser neuen Berufung gebracht hat. Heute betreut sie Montag bis Freitag — zusätzlich zu ihren eigenen Kindern — drei weitere Kinder in der eigenen Wohnung in den Peerhöfen. „Es ist diese Mischung aus persönlicher und professioneller Betreuung, die von den Eltern geschätzt wird", meint die Tagesmutter.