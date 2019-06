Neuer Chef für die Chirurgie in Reutte

Von Simone Tschol

Ehenbichl – Edward Shang ist neuer Primar der Abteilung für Chirurgie am BKH Reutte. Der 54-jährige Mediziner ist Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Spezialist für bariatrische Chirurgie. Dieses Spezialgebiet der Medizin beschäftigt sich mit der Behandlung, Vorbeugung und den Ursachen des Übergewichts.

„Shang ist ein absoluter Kenner der minimal invasiven Chirurgie. Zudem ist er Experte im Hinblick auf die chirurgischen Möglichkeiten am Enddarm. Außerdem beherrscht er die Gastroskopie und die Koloskopie, was nicht selbstverständlich ist – wir am BKH Reutte aber dringend benötigen. Dass er auch noch Ernährungsmediziner ist, rundet seine Kompetenz ab und ist für die später aufzubauende Adipositas-Chirurgie von großem Wert“, macht Primar Eugen Ladner, Ärztlicher Direktor am Bezirkskrankenhaus Reutte, deutlich und fügt hinzu: „Wir freuen uns, einen so qualifizierten Mediziner in unserem dezentralen Krankenhaus an Bord zu haben.“

Der in Saarbrücken geborene Shang sorgte 2012 für Schlagzeilen im benachbarten Deutschland. Wie die Medizinische Universität Mannheim der Universität Heidelberg in einer Pressemitteilung erklärte, wurde Shang 2012 wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens die Lehrbefugnis entzogen. Demnach hätten „von ihm publizierte Arbeiten offenbar auf ,Ergebnissen‘ von Studien beruht, die er gar nicht durchgeführt hatte“. Shang zog die Konsequenzen und nahm sechs Publikationen zurück.

Shang, der vor seinem Wechsel ans BKH Reutte unter anderem an den Uni-Kliniken Mannheim und Leipzig, an der Chirurgischen Klinik Dr. Rinecker in München und im Bergarbeiterkrankenhaus Schneeberg in leitender Funktion tätig war, geht mit der Thematik offen um: „Mir ist durchaus bewusst, dass mein Name nicht nur mit positiven Assoziationen verbunden ist. Ja, ich habe im Hinblick auf wissenschaftlich publizierte Ergebnisse in der Vergangenheit einen Fehler begangen“, so der 54-Jährige, „aber ich freue mich, meine breite Erfahrung gerade in den verschiedenen chirurgischen Bereichen am BKH Reutte einzubringen, vor allem meine klinische Arbeit, der ich mich voll und ganz verschrieben habe.“

Acht Personen, darunter eine aus dem Bezirkskrankenhaus Reutte, hatten sich um die leitende Stelle beworben. Ladner: „Es ist bemerkenswert, dass Shang in Kenntnis aller Umstände im Gutachten des Landessanitätsrates, in der Abstimmung der sechs Mitglieder des Landessanitätsrates und schließlich vom Ausschuss des BKH Reutte immer Erstgereihter war.“