Fünf neue Kassenärzte für Innsbruck-Land

Fulpmes, Hall – Mit 1. Jul­i nehmen elf neue Kassenärzte in Tirol ihre Arbeit auf. Bemerkenswert ist, dass 72 Prozent der Stellen an Frauen gehen. Sechs dieser Kassenstellen betreffen klassische Landarzt-Praxen in den Bezirken Reutte, Imst, Landeck und Osttirol sowie Innsbruck-Land.

In Fulpmes haben sich in den vergangenen Monaten die beiden Ärztinnen Alexandra Seewald und Cornelia Danzl bereits in der Gemeinschafts­praxis Dr. Soma­villa eingearbeitet. Damit kann eine lückenlose Übergabe von Hansjörg Somavilla, der in die Pension wechselt, gewährleistet werden. „Fulpmes ist damit für die nächsten Jahr­e in guten Händen“, betont TGKK-Direktor Arno Melitopulos. Für die TGKK ist die Grundversorgung außerhalb des Ballungsraumes zentrales Anliegen: „Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht eine lückenlose, qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung gerade der Bevölkerung im ländlichen Raum“, erklärt Melitopulos. Besonders dort nehme der Hausarzt eine besonder­e Stellung ein. Nicht nur als erster Ansprechpartner für die medizinischen Anliegen, sondern auch als Dreh- und Angelscheibe im regional­en Gesundheits- und Sozial­system.

In Fulpmes wurde zudem die erst neu geschaffene Gynäkologinnen-Stelle mit Cäcili­a Smekal-Schindelwig besetzt.

Schließlich konnte mit einer gemeinsamen Besetzung der Chirurgiestelle durch Katri­n Bermoser und Thomas Pittl in Hall ein Angebot für ein großes Einzugsgebiet gesichert werden. (TT)