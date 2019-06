Solidaritäts-Hungerstreik in Wien für Flüchtlinge am Bürglkopf

Wien, Fieberbrunn – Der Hungerstreik in einem Tiroler Rückkehrzentrum hat nun eine Solidaritätsaktion in Wien zur Folge. Am Wiener Ballhausplatz, also zwischen Hofburg und Kanzleramt, wird am Donnerstag für 72 Stunden ein Solidaritätszelt aufgebaut, wo einige Aktivisten in einen solidarischen Hungerstreik treten wollen.

Der Hungerstreik in dem Zentrum am Bürglkopf bei Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) hatte bereits am 4. Juni begonnen. Zuletzt verweigerten laut Innenministerium noch sieben Flüchtlinge die Nahrungsaufnahme. Der Protest richtet sich gegen „untragbare Zustände“ in dem abgelegenen Gebäude. Zudem wollen die Flüchtlinge offenbar eine neue Prüfung ihrer abgelehnten Anträge. (APA)