In Österreich werden aktuell 1018 Menschen vermisst

Von Liane Pircher

Wien, Innsbruck – Seit 22. Jänner 2018 ist die 23-jährige Jennifer Scharinger aus Wien spurlos verschwunden. Gegen Mittag verließ die junge Frau ihre Wohnung ohne Handy, ohne Geldtasche. Kurz danach geriet ihr Ex-Freund unter Verdacht, später wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Zum Fall Scharinger kann Chefin­spektor Stefan Mayer vom Kompetenzzentrum für abgängige Personen (kurz KAP) nichts sagen.

Fakt ist aber, dass die Mutter der verschwundenen Jennifer nach wie vor viel in Bewegung setzt, um Gewissheit zu erlangen. Jennifers Gesicht ist eines von vielen, das auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamtes aufscheint. Auch für die Beamten ist der Fall nicht vergessen. Es ist einer von vielen: Aktuell gelten in Österreich 1018 Menschen als vermisst (Stand: 1. Juni 2019). Davon sind 481 Erwachsene und 537 Minderjährige. „Die meisten Fälle, etwa 80 bis 85 Prozent, sind innerhalb einer Woche geklärt, etwa 95 Prozent binnen eines Monats. Einige wenige Fälle können leider auch über Jahre nie gelöst werden“, erklärt Mayer.

Die älteste Vermisstenmeldung geht auf das Jahr 1964 zurück. Es handelt sich um einen Salzburger, bei dem vermutet wird, dass er ertunken ist. Die Leiche hat man nie gefunden. Es gibt viele Gründe, warum Menschen spurlos verschwinden können, in den seltensten Fällen steckt ein Verbrechen dahinter. Vielfach sind es Jugendliche, die aus Betreuungseinrichtungen ausreißen, oder Kinder, die im Zuge von Trennungen und Obsorgestreitigkeiten von einem Elternteil (manchmal auch ins Ausland) mitgenommen werden, oder es sind beeinträchtigte Personen, etwa Demenzkranke, die verschwinden. Ein besonders spektakulärer Fall war jener in Wien, wo nach jahrelangem Verschwinden ein junger, autistischer Mann in Italien gefunden werden konnte.

Es ist eine Mär, wenn oft gesagt wird, dass die Polizei nur für eine bestimmte Zeit ermittelt: „Ja, wir stellen unsere Ermittlungen ein, wenn alle, und damit meine ich wirklich ausnahmslos alle, Hinweise abgearbeitet worden sind. Gleichzeitig ist es so, dass Ausschreibungen für Fahndungen alle drei Jahre verlängert und spätestens dann aufs Neue hervorgeholt und geprüft werden“, erklärt Mayer. Das KAP macht zudem regelmäßig statistische Auswertungen, erkennt so länger zurückliegende offene Fälle und ersucht dann zuständige Polizeidienststellen, diese Fälle neuerlich zu überprüfen. Es gebe immer wieder Fälle, die man nach Jahrzehnten mittels DNA-Abgleichungen von Knochenfunden klären könne, „etwa, wenn jemand in eine Gletscherspalte gefallen ist“.

Umgekehrt gibt es nach Vermisstenanzeigen keine bestimmte Frist, bis die Polizei mit einer Fahndung startet. Es ist zwar etwas anderes, ob ein Minderjähriger oder ein Erwachsener (der kann seinen Aufenthaltsort in der Regel frei bestimmen) vermisst werden, aber bei begründetem Verdacht wird sofort mit der Suche begonnen, „und nicht erst nach 24 Stunden Abwesenheit. Das ist leider ein Gerücht, das sich hartnäckig hält“, sagt Mayer.

Für Angehörige sei die schwierige Arbeit der Vermisstensuche oft schwer zu verstehen, viele würden unter der Ungewissheit leiden. Oft werden auch Vorwürfe gemacht, die Polizei tue zu wenig. Viele kommen durch das Verschwinden in leidvolle Situationen, sagt Mayer: „Wir haben drei Fälle, die wir seit Jahren betreuen. Das sind harte Schicksale.“ Dass Angehörige leiden, wenn jemand aus dem nahen Umfeld verschwindet, weiß auch Christian Mader vom Verein „Österreich findet euch“. Selbst Polizist, allerdings für Suchtgift zuständig, hilft er Angehörigen von Vermissten: „Das Schlimme ist, dass die Angehörigen nie abschließen können. Wir hören zu und helfen, zu schauen, wo man noch überall mit der Suche ansetzen könnte, und wir helfen, Fahndungen zu verbreiten“, erklärt Mader.