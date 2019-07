Neue Wohnungen für Nauders

Derzeit gibt es in Nauders keine freien gemeinnützigen Mietwohnungen mehr — umso wichtiger war Bürgermeister Helmut Spöttl in dieser Woche der Start der Bauarbeiten. Die Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft errichtet bis Ende 2020 in der Gemeinde am Reschen eine neue Wohnanlage. An der Alten Straße in Nauders entstehen zwei Häuser mit insgesamt 17 Miet- sowie einer Eigentumswohnung, wie Alpenländische-Geschäftsführer Markus Lechleitner erklärte. Er richtete seinen Dank an die Gemeinde Nauders sowie an alle Beteiligten, die an der bisherigen Umsetzung erfolgreich mitgewirkt haben. Die Baukosten für das Projekt belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Euro. Das Interesse in der Bevölkerung am Projekt sei groß, so BM Spöttl. (TT, mr)