Viele Besucher beim Dorffest in Hopfgarten

Das Marktfest ist ein jährlicher Fixpunkt im Dorfgeschehen von Hopfgarten. Am vergangenen Samstag war es wieder so weit: Die Vereine verwöhnten die zahlreichen Festbesucher mit kulinarischen Schmankerln. Da das Fest bereits um 16 Uhr mit dem Einmarsch der Musikkapelle begann, war auch für die kleinen Gäste etliches geboten. Vom Feuerwehrhaus bis über den gesamten Marktplatz boten Überdachungen Platz während der kurzen Regenschauer am Anfang des Festes. (be)