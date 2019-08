Zammer Jugend setzt auf Calisthenics

Calisthenics ist Griechisch und bedeutet schön und gut", erläuterte Diakon Johannes Schwemberger am Sonntag bei der Segnung des Calisthenics-Parks in Zams. Die neu errichtete Anlage im Zammer Dorfpark kann ab sofort zur körperlichen Ertüchtigung genutzt werden.

Die Initiatoren kommen aus dem Jugendgemeinderat: Giggo Wolf, Julian Platter, Fabian Burger und Dominik Haid freuten sich über zahlreiche Besucher. Vertreter der Gemeinde lobten die Idee und deren Umsetzung. Mit Mathias Wolf wird in den kommenden drei Monaten ein ausgebildeter Trainer an den Geräten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Am Sonntag, 18. August, folgt zudem ein Chartity-Projekt mit ärztlicher Betreuung. (za)