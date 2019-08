Prager Erzbischof: „LGBT-Ideologie“ mit „satanistischen Zielen“

Prag – Der Prager Erzbischof Kardinal Dominik Duka hat sich am Montag der umstrittenen Erklärung der polnischen Bischofskonferenz zur Homosexualität angeschlossen. Der Kardinal verurteilte in einer Erklärung eine „LGBT-Ideologie“. Er rief außerdem seine slowakischen und ungarischen Amtskollegen dazu auf, sich der Erklärung anzuschließen.

Die „LGBT-Ideologie“ wolle „eine Revolution in den sozialen Gewohnheiten und zwischenmenschlichen Beziehungen“ durchsetzen, Kritikern würde mit „weltanschaulichem Totalitarismus“ begegnet, erklärte die Bischofskonferenz. Er nehme es als alarmierend wahr, dass die Themen der LGBT-Ideologie in letzter Zeit um „atheistische und satanische Ziele ergänzt würden“, erklärte der 76-Jährige ohne nähere Erläuterungen.

Erst am Samstag hatten in Prag Zehntausende Menschen bei dem jährlichen Gleichheitsmarsch „Prague Pride“ für mehr Akzeptanz für homosexuelle Paare geworben. Diese können sich in Tschechien in einer registrierten Partnerschaft binden, nicht aber heiraten. (APA/dpa)