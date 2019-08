Flaurling – Ein 17-jähriger Bursche aus Flaurling ist bereits seit dem 29. Juli abgängig. Erst jetzt wendete sich die Polizei mit Fotos an die Öffentlichkeit.

Die Polizei wandte sich mit den Fotos an die Öffentlichkeit. - Polizei

Der 17-Jährige sollte sich offenbar an jenem Tag mit seinem Vater in Telfs treffen. Er erschien jedoch nicht zum Treffpunkt, sein Mobiltelefon ist seitdem ausgeschaltet. Alle Ermittlungen blieben bislang ohne Erfolg, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (TT.com)