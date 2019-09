Gschmackige Radtour auf die Brentenjochalm und zum Weinbergerhaus

Von Irene Rapp

Kufstein – Es herbstelt bereits gewaltig. Doch in dieser Jahreszeit hat man auf den Bergen mitunter eine so klare Fernsicht, dass man aus dem Schauen gar nicht mehr herauskommt. Eine Tour, bei der man ebenfalls nicht mehr aus dem Schauen herauskommt, haben wir am vergangenen Wochenende gemacht.