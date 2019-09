Letzter Ranggel-Bewerb in Hart: Ranggler geben noch einmal alles

Ein letztes Mal für diese Saison wird am Wochenende in Tirol ein Ranggel-Bewerb ausgetragen. Dazu kommen zahlreiche Teilnehmer aus Bayern, Salzburg und Ost- sowie Südtirol. Denn beim Alpencupranggeln wird nicht nur in den jeweiligen Klassen gegeneinander angetreten, sondern auch der Hogmoar wird ermittelt — der begehrte Titel für den stärksten Mann unter den Rangglern. Der Tiroler Abschlussbewerb findet am Sonntag in Hart im Zillertal direkt am Sportplatz statt. Beim Internationalen Alpencupranggeln dürfen auch die jüngsten Teilnehmer in den Ring treten. Die Klasse vier bis sechs Jahre ist somit mit von der Partie. Beginn der Sportveranstaltung ist um 13 Uhr. Der Eintritt liegt bei fünf Euro. Der Zillertaler Rangglerverein ist nicht nur fleißig beim Trainieren, um als Sieger hervorzugehen, sondern hofft auch auf Sonnenschein. Bei Schlechtwetter wird notfalls in die Fügener Festhalle übersiedelt. (TT)

