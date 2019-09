Zams zog bei Trampolin die Reißleine

Zams – Nicht einer wie vorgeschrieben – gleich sechs Jugendliche sprangen anscheinend über Stunden gleichzeitig auf dem öffentlichen Trampolin der Gemeinde Zams. „Es war einfach mutwillig“, ärgert sich der Koordinator des Jugendgemeinderats Christoph „Giggo“ Wolf. Denn auch nach dreimaliger Aufforderung, das zu lassen, machten sie weiter.

Der Vorfall beim Sportplatz sorgt seit Tagen für einigen Wirbel in der Gemeinde. Zammer Jugendgemeinderäte machten auf Facebook ihrem Ärger über den Vorfall Luft. Auf ihre Initiative war die damals umstrittene Trampolinanlage 2017 am neuen Standort in Betrieb gegangen. Bisher gab es dort keine größeren Probleme. Doch nun zogen sie die Reißleine, das Sprungtuch wurde vor Tagen ausgehängt. „Es gibt ein Video, ich weiß genau, wer das war“, so Wolf. Die Hälfte der Haken am Sportgerät seien inzwischen fast durchgescheuert, erläutert er.

Das Trampolin sorgte über mehrere Jahre immer wieder für Ärger in Zams. „Am letzten Standort ist es zerstört worden“, erklärt Bürgermeister Siggi Geiger. „Beim Sportplat­z hat es relativ gut funktioniert, weil auch meistens eine Aufsicht da ist. Aber es gibt halt immer wieder ein paar, die das nicht ernst nehmen.“ Geiger stellt klar, dass es die Jugendgemeinderäte dann selbst waren, die das Trampolin nach Rücksprache abgebaut haben. „Es ist gut, dass sie dieses Zeichen setzten.“

Laut Wolf soll es aber bald wieder in Betrieb gehen – wann, das ließ er gestern noch offen. Es sei funktionstüchtig. Die Pause war vor allem eine „Erziehungsmaßnahme“. Die offenkundig etwas gebracht hat. „Alle Jugendlichen haben sich entschuldigt“, betont er. Mehrere schrieben eine E-Mail an die Gemeinde. Wolf findet aber auch „cool“, dass sie dazu den Mut gefunden haben. (mr)