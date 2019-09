Das Außerfern ist im Vergleich kein Sehnsuchtsort

Reutte – Wer eine E-Mail der Regionalentwicklung Außerfern (REA) bekam, erfuhr zugleich, dass der Bezirk Reutte kein Ort ist, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Über 15 Jahre wurden Mail-Adresse und Domainname „allesausserfern.at“ verwendet.

Kürzlich erschien ein Buch mit genau diesem Titel. Autorin Ksenia Konrad, gebürtige Russin, hat es der Liebe wegen ins Außerfern verschlagen. Sie ist Germanistin und Sprachtrainerin für Menschen aus aller Herren Länder, die im Außerfern Deutsch lernen. In ihrem Buch verarbeitet sie ihre eigenen Integrationserfahrungen sowie die ihrer Schüler. Das Buch richtet sich an alle, „die mit Ausländern arbeiten, neben ihnen wohnen oder sich ein Bild über die Situation abseits der TV-Berichterstattung machen wollen“, so Konrad. Als der Verlag bei REA anfragte, ob „Alles außer fern“ als Titel verwendet werden darf, stand für REA-Obmann Alois Oberer und Geschäftsführer Günter Salchner fest: Das Buch muss der Botschaft dienen. „Und das tut es“, sind sich beide sicher.

Schülerzahlen sinken, Arbeitsplätze bleiben unbesetzt. Vor diesem Hintergrund stellt REA an Wirtschaft und Gesellschaft die Gretchenfrage: Brauchen und wollen wir Zuwanderung? Ob Industrie, Tourismus oder Pflege: In ganz Mittel- und Nordeuropa werden Fachkräfte gesucht. Das Allgäu wirbt intensiv mit tollen Jobs und hoher Lebensqualität. In diesem internationalen Wettbewerb ist das Außerfern kein „Sehnsuchtsort“ für gut ausgebildete Menschen. Selbst die Mehrzahl anerkannter Flüchtlinge verlässt die Region. Daraus schließt Salchner: „Wenn wir eine qualifizierte Zuwanderung wollen, müssen wir sie aktiv steuern. Dies umfasst auch die Integration im Sinne des Förderns und Forderns.“

Seit rund einem Jahr bemüht sich die REA-Mitarbeiterin Sieglinde Breuss um eine bessere Integration von anerkannten Flüchtlingen. „Diese Aktivitäten sind auszudehnen auf ausländische Fachkräfte und Menschen mit Integrationsdefiziten, die seit Jahren im Außerfern leben. Hierfür braucht es einen Schulterschluss von Unternehmen, Gemeinden und Tourismusverbänden. Ein wichtiger Partner sind auch die Islamischen Kulturvereine“, so Salchner.

Um Bewegung in die Sache zu bringen, lädt REA am Montag, 23. September, um 19 Uhr mit Ksenia Konrad zur Buchpräsentation mit anschließender Podiumsdiskussion in die Kellerei. Über die Themen Willkommenskultur und Integration diskutieren: die Autorin, LR Gabriele Fischer, REA-Obmann Alois Oberer und Klaus Fischer, GF Allgäu GmbH. Eintritt frei. (TT, fasi)